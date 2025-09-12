La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's que ataja hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Es ídolo y una leyenda del club donde juega. Unas declaraciones sobre su posible sucesor presagian su retiro

12 de septiembre 2025 · 14:27hs
El ex-Newells Nahuel Guzmán dio a entender que dejará pronto el arco de Tigres de México

El ex-Newell's Nahuel Guzmán dio a entender que dejará pronto el arco de Tigres de México, donde juega hace casi 12 años. 

Nahuel Guzmán está por cumplir 12 años de permanencia en el mismo equipo. El rosarino surgió en Newell's, tuvo un paso de dos temporadas por Independiente Rivadavia en el ascenso, regresó a Newell's y desde que se fue a Tigres nunca más cambió de equipo. Es ídolo en el club, donde tiene un perfil altísimo.

Lleva jugados más de 400 partidos con el equipo mexicano. Y 530 en toda su carrera, incluyendo los que jugó en Newell's y el equipo mendocino. Además, jugó seis partidos en la selección argentina. En Tigres es una leyenda absoluta.

Nunca salió del equipo por bajos rendimientos

En todo el tiempo que lleva en México, Guzmán fue casi siempre titular y solo faltó por lesión o por alguna circunstancia especial. Nunca por bajos rendimientos. Pero el tiempo pasa y es implacable para los futbolistas: en febrero cumplirá 40 años y es inevitable pensar en su retiro.

En el plantel de Tigres hay otros tres arqueros. Uno es casi tan veterano como Guzmán: Felipe Rodríguez tiene 36 años. Los otros dos son mucho más jóvenes e inexpertos: Fernando Tapia tiene 24 y Antonio Carrera 22.

En México ya se especula sobre cuál podría convertirse en su sucesor. De hecho, el mismo Patón se refirió al tema. Y en sus declaraciones pareció admitir que el final de su carrera, al menos en Tigres, está cerca.

Nahuel Guzmán: "El arco quedará en buenas manos"

“Sé que no depende de mi la oportunidad que le vayan a dar a Fernando, y puedo garantizar que con él lograrán cosas buenas en el equipo. Tiene un potencial brutal", dijo a propósito de lo que pasará en el arco de Tigres cuando él ya no esté. Y añadió, siempre en referencia a Tapia: "Si lo vieran en los entrenamientos también se preguntarían por qué no le dan el chance en el arco".

Y, para redondear su idea, agregó algo que de alguna manera se pareció a un anuncio: "Yo me voy pronto y el arco quedará en muy buenas manos, Fernando está aprendiendo mucho de un servidor y de Felipe”, dijo. En Tigres, donde también juega el rosarino Ángel Correa, nadie quiere pensar en su retiro, aunque todos saben que es inevitable. Y la sucesión será el tema obligado de ahora hasta el día que el Patón le diga adiós al equipo mexicano.

Josué Colman puede debutar con la camiseta de Newells.

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Juan Ignacio Ramírez y Ever Banega, cuando el uruguayo jugaba en Newells. 

Newell's anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

Newells y el Decano tucumano se enfrentan por la fecha 8 en el Coloso

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells fue notificado de la sanción de FIFA este miércoles a la tarde 

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

La política de Newells menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

El gobernador de Santa Fe se reunió en Córdoba junto a otros mandatrios provinciales. Estreno del frente nacional de cara a la campaña de las elecciones del 26 de octubre

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Dejanos tu comentario
