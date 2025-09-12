Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Un grupo de jubilados investiga un crimen local, una adolescente sufre ciberacoso y una misión entre dos jefas de Estado son las premisas de los títulos recomendados

Los tres recomendados de Netflix para maratonear este fin de semana

Netflix sigue renovando su cartelera con documentales, películas y series para seguir entreteniendo a sus usuarios con nuevo producciones audiovisuales. En ese sentido, para este fin de semana hay tres títulos imperdibles que se encuentran en el top 10 de la plataforma, y se prestan para maratonear desde el sillón.

Para este fin de semana, los recomendados son una película sobre un grupo de jubilados que investiga un crimen local, un documental sobre ciberbullying con un giro inesperado y una miniserie política, en la que las protagonistas son la primera ministra británica y la presidenta francesa.

Se trata de “El club del crimen de los jueves” (película), “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar” (documental), y “Rehén” (miniserie). En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

“El club del crimen de los jueves”

“Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela”, reza la sinopsis de Netflix. Innegablemente, la premisa es atrapante.

El filme es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Richard Osman. Además, en su elenco cuenta con grandes estrellas de Hollywood, como Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, quienes se ponen en la piel de un grupo de jubilados fanáticos del true crime.

Además, la producción cuenta con la dirección de Chris Columbus, cineasta reconocido por su trabajo en “Mi pobre angelito” y en las dos primeras películas de la saga de “Harry Potter”, entre otras.

En dos horas de película, “El club del crimen de los jueves” promete humor, misterio, resolución de crímenes y personajes inolvidables.

“Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar”

Recientemente, el estreno de un nuevo documental ha sacudido a la plataforma. Los usuarios de la N roja no dejaron de darle play a “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar”, una producción de hora y media que se encuentra entre lo más visto de la semana. Desde su estreno, hace más de una semana, se posiciona como lo más visto en la plataforma.

“'Todos te odiamos'. El teléfono de Lauryn se llena de mensajes amenazantes y degradantes. ¿Quién quiere arruinarle la vida? La respuesta deja atónito a todo un pueblo”, adelanta su sinopsis.

En este documental, los mismos protagonistas de la historia cuentan cómo los afectó personalmente el persistente acoso infligido y qué estrategias se llevaron a cabo para encontrar al responsable de semejante hostigamiento. Sin dudas, es un atrapante misterio de crimen en el cual sumergirse, a la par que se reflexiona acerca de la seguridad cibernética.

“Rehén”

Protagonizado por Julie Delpy y Suranne Jones como la presidenta francesa y la primera ministra británica, este thriller de 5 capítulos presenta a la política y el poder con sus facetas oscuras y peligrosas. “Rehén” explora el precio de las decisiones y su impacto en la vida personal y política, entre giros, sospechas y un suspenso sostenido.

“Un esposo secuestrado. Una relación secreta. Una conspiración oscura. En este intenso thriller político, dos jefas de estado rivales deben unirse en contra de un enemigo común”, adelanta su sinopsis.

La historia comienza cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica junto a otros médicos y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas. Ambas líderes deben afrontar una decisión imposible, superando sus rivalidades y arriesgando sus carreras profesionales.