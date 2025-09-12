La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Un grupo de jubilados investiga un crimen local, una adolescente sufre ciberacoso y una misión entre dos jefas de Estado son las premisas de los títulos recomendados

12 de septiembre 2025 · 12:37hs
Los tres recomendados de Netflix para maratonear este fin de semana

Los tres recomendados de Netflix para maratonear este fin de semana

Netflix sigue renovando su cartelera con documentales, películas y series para seguir entreteniendo a sus usuarios con nuevo producciones audiovisuales. En ese sentido, para este fin de semana hay tres títulos imperdibles que se encuentran en el top 10 de la plataforma, y se prestan para maratonear desde el sillón.

Para este fin de semana, los recomendados son una película sobre un grupo de jubilados que investiga un crimen local, un documental sobre ciberbullying con un giro inesperado y una miniserie política, en la que las protagonistas son la primera ministra británica y la presidenta francesa.

Se trata de “El club del crimen de los jueves” (película), “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar” (documental), y “Rehén” (miniserie). En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

>> Leer más: Llega a Netflix la esperada miniserie de Leonardo Sbaraglia basada en un éxito de Claudia Piñeiro

“El club del crimen de los jueves”

“Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela”, reza la sinopsis de Netflix. Innegablemente, la premisa es atrapante.

El filme es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Richard Osman. Además, en su elenco cuenta con grandes estrellas de Hollywood, como Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, quienes se ponen en la piel de un grupo de jubilados fanáticos del true crime.

Además, la producción cuenta con la dirección de Chris Columbus, cineasta reconocido por su trabajo en “Mi pobre angelito” y en las dos primeras películas de la saga de “Harry Potter”, entre otras.

En dos horas de película, “El club del crimen de los jueves” promete humor, misterio, resolución de crímenes y personajes inolvidables.

Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix

“Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar”

Recientemente, el estreno de un nuevo documental ha sacudido a la plataforma. Los usuarios de la N roja no dejaron de darle play a “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar”, una producción de hora y media que se encuentra entre lo más visto de la semana. Desde su estreno, hace más de una semana, se posiciona como lo más visto en la plataforma.

“'Todos te odiamos'. El teléfono de Lauryn se llena de mensajes amenazantes y degradantes. ¿Quién quiere arruinarle la vida? La respuesta deja atónito a todo un pueblo”, adelanta su sinopsis.

En este documental, los mismos protagonistas de la historia cuentan cómo los afectó personalmente el persistente acoso infligido y qué estrategias se llevaron a cabo para encontrar al responsable de semejante hostigamiento. Sin dudas, es un atrapante misterio de crimen en el cual sumergirse, a la par que se reflexiona acerca de la seguridad cibernética.

Embed - Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar | Trailer Español Latino Subtitulado 4K UHDTV

“Rehén”

Protagonizado por Julie Delpy y Suranne Jones como la presidenta francesa y la primera ministra británica, este thriller de 5 capítulos presenta a la política y el poder con sus facetas oscuras y peligrosas. “Rehén” explora el precio de las decisiones y su impacto en la vida personal y política, entre giros, sospechas y un suspenso sostenido.

“Un esposo secuestrado. Una relación secreta. Una conspiración oscura. En este intenso thriller político, dos jefas de estado rivales deben unirse en contra de un enemigo común”, adelanta su sinopsis.

La historia comienza cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica junto a otros médicos y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas. Ambas líderes deben afrontar una decisión imposible, superando sus rivalidades y arriesgando sus carreras profesionales.

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix
Noticias relacionadas
Leonardo Sbaraglia protagonizará el nuevo film Nteflix 

Llega a Netflix la miniserie de Sbaraglia basada en un éxito de Claudia Piñeiro

La obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco llega a Netflix

Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en un filme de Netflix

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizarán la nueva película de Netflix

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan la nueva de Netflix

Viola Davis protagoniza uno de los filmes más vistos de Netflix

Netflix: 3 películas imperdibles para disfrutar en el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Lo último

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La Secretaría de Salud Pública comenzó una vigilancia activa para detectar caso de influenza B. En el invierno dominó la gripe A. Qué cuidados hay que tener

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Ovación
El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas
Ovación

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital
La Ciudad

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos