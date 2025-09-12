Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital Un panel de expertos abordará el próximo martes, a las 18. Se revisará la figura y el legado de Ovidio Lagos, fundador del decano de la prensa argentina 12 de septiembre 2025 · 12:45hs

Ovidio Lagos, fundador de La Capital, nació el 31 de agosto de 1825. Héctor Rio / La Capital Los 200 años del nacimiento de Ovidio Lagos se celebraron con una visita guiada especial al diario La Capital

Editorial Diario La Capital invita a participar a una charla abierta y gratuita, que abordará la figura y el legado de Ovidio Lagos, fundador del decano de la prensa argentina, en el marco del bicentenario de su nacimiento (1825-2025) y el tricentenario de Rosario. Será este martes 16, a las 18, en el Auditorio del diario (Sarmiento 763).

Lagos se transformó en una pieza clave de la historia política, social y cultural de nuestra ciudad, por eso la Escuela Superior de Museología y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario homenajeará la figura del creador del diario.

Para tal fin habrá un panel de profesionales capacitados para honrar la figura de Ovidio Lagos, entre los que se encuentran el doctor Ronen Man (ISHIR/CONICET – UNR), el profesor Fernando Navarro (Escuela Superior de Museología – ISHIR/CONICET – UNR) y Juan José Noé (UNR/CEHE).

ovidio lagos Será una oportunidad única para reflexionar sobre los aportes de Ovidio Lagos y la construcción de identidad desde la prensa.

El diario La Capital agradece a la Escuela Superior de Museoloía, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y al panel de profesionales de lujo por este encuentro que honra la figura del fundador del decano.