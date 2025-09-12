La Capital | Policiales | inhibidores de alarmas

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Durante un juicio abreviado, un hombre de 32 recibió esa sanción. Un cómplice ya había sido condenado el año pasado y otro está a la espera del juicio.

12 de septiembre 2025 · 12:40hs
Un hombre fue sancionado con tres años de cárcel por robar con inhibidores de alarmas.

Foto: La Capital / Archivo.

Un hombre fue sancionado con tres años de cárcel por robar con inhibidores de alarmas.

Un hombre de 32 años fue condenado durante un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva al reconocer su responsabilidad como coautor de robos ocurridos en febrero del año pasado en automóviles para los que se valió de inhibidores de alarmas. Pero esos hurtos, uno de los cuales llegó a concretar porque fue descubierto a tiempo, no fueron los únicos delitos por los que fue sancionado penalmente: también le aplicaron la figura de cohecho ya que intentó sobornar a los policías que lo detuvieron.

De esa forma llegó a su fin el proceso que derivó en la condena a Marcos Mentesana. Fuentes judiciales aclararon que por los mismos hechos, es decir que fueron cómplices de Mentesana, ya había sido condenado en su momento Juan Ignacio Brizuela, y O. G. aún está preso e imputado a la espera del juicio. La fiscal que tuvo a su cargo la acusación fue Viviana O’Connell. La funcionaria le atribuyó al ahora condenado haber actuado en complicidad con Brizuela y O.G. en primer lugar en un robo perpetrado el 6 de febrero de 2024, en Eva Perón y Perú, en la zona oeste de Rosario.

La sentencia quedó impuesta este viernes tras la homologación del acuerdo al que arribaron la fiscal y la Defensa del imputado y que fue firmada por el juez de Primera Instancia, Facundo Becerra. De acuerdo con lo que pudo reconstruir la fiscal, ese día, cerca de las 11 de la mañana, los tres sujetos, mediante la utilización de un handy que operaba como un dispositivo inhibidor de alarmas y de cierre centralizado de vehículos, lograron abrir la puerta de un auto y sustraer una cartera con documentación y las llaves del domicilio de la víctima.

>> Leer más: Cinco detenidos con inhibidores de alarmas cerca de la Terminal de Ómnibus

También se les atribuyó haber intentado concretar la misma maniobra el mismo día, pero solo 20 minutos después. En ese caso, le apuntaron a un auto Citröen Berlingo cuyo dueño había descendido y cerrado el rodado para entregar un paquete en un comercio cercano. Pero uno de los cómplices de Mentesana se acercó al vehículo y cuando intentaba desactivar el cierre centralizado fue descubierto por la víctima. Eso puso al trío en fuga. El dueño del auto comprobó que el coche ya estaba abierto, por lo que se comunicó con la policía.

Los ladrones fueron detenidos minutos después en 27 de Febrero y Rouillón. De acuerdo con lo probado en el expediente, al ser aprehendidos tenían su poder el handy que operaba como inhibidor, un posnet y la cartera que habían robado en el primer hecho. Según la acusación de la fiscal, en el momento en que eran detenidos Mentesana y O.G. intentaron coimear a los policías para que los dejen en libertad.

>> Leer más: Apresados con un inhibidor de señales y una nota amenazante

Voceros judiciales precisaron que Juan Ignacio Brizuela ya había sido condenado en septiembre del 2024 a tres años de prisión de ejecución condicional por hurto agravado y tentativa de cohecho. Mientras tanto, el tercer integrante del grupo, O.G. se encuentra imputado por los mismos delitos, pero en prisión preventiva a la espera de juicio.

