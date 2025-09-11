La Capital | Política | gobernadores

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Catalán, Francos y Caputo inauguraron la ronda de diálogo con el chaqueño Zdero, el mendocino Cornejo y el entrerriano Frigerio, que tienen acuerdos con LLA

11 de septiembre 2025 · 17:31hs
Frigerio

Frigerio, Cornejo y Zdero, los tres gobernadores más cercanos a Milei que inauguraron la mesa federal en Casa Rosada. 

En busca de recomponer vínculos con los gobernadores, la Casa Rosada inauguró este jueves la mesa federal con la visita de tres mandatarios provinciales.

Fue el debut del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Ese trío recibió a recibió a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya tienen un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

El acto tuvo lugar en el Salón de los Escudos, donde se formalizó lo que hasta ahora había sido más bien diálogo fragmentado.

Diálogo entre Nación y provincias

La idea oficial es atender de manera personalizada las demandas específicas de cada jurisdicción y restablecer una dinámica de coordinación Nación-provincias, tras la molestia manifestada por varios mandatarios por la falta de respuestas de la Casa Rosada.

Existe un punto de fuerte conflicto: el Ejecutivo reafirmó su decisión de vetar la reciente ley sancionada por el Congreso que modifica el modo de reparto de los ATN. La norma cuenta con el apoyo de casi todas las provincias.

image

Esa postura oficial alimenta la desconfianza hacia la Casa Rosada, ya que los gobernadores piden gestos para reactivar el diálogo.

Algunos mandatarios reclamaron que Catalán tenga “poder de decisión real” y que no se trate sólo de encuentros protocolares.

Por caso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió que muchas de las promesas previas no se cumplieron y pidió que se concreten obras que ya estaban comprometidas.

Aunque la mesa federal sólo contó hoy con la presencia de tres gobernadores de provincias aliadas, se espera que pronto se sumen otros distritos como San Juan o San Luis.

Desconfianza de los gobernadores

No obstante, muchos mantienen sus reservas y exigen señales concretas antes de creer en un verdadero deshielo institucional.

Además, la movida llega a poco más de un mes de las elecciones. En la mayoría de los distritos los libertarios competirán contra las listas auspiciadas por los gobernadores.

>> Leer más: Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

La foto representa un intento estratégico del gobierno de canalizar tensiones, reconstruir confianza y fortalecer su perfil federal de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Sin embargo, la continuidad del veto a la ley para coparticipar los ATN se perfila como un escollo mayor. Condiciona la voluntad de muchos mandatarios provinciales, aun los cercanos a Milei, y podría marcar si este diálogo logra transformarse en acuerdos efectivos o queda relegado a una postal política antes de las elecciones de medio término.

Noticias relacionadas
Pullaro reaccionó ante la convocatoria realizada por el gobierno Nacional 

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Pullaro reaccionó ante la convocatoria realizada por el gobierno Nacional 

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

milei convocara a una mesa de dialogo a los gobernadores tras la derrota

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

La nueva Carta Magna fue aprobada este miércoles con 52 sufragios positivos y 17 negativos.

En vigencia: la nueva Constitución de Santa Fe fue publicada en el Boletín Oficial

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Lo último

Traidor y mentiroso: la dura respuesta del tesorero de la AFA al presidente de un club de primera división

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta del tesorero de la AFA al presidente de un club de primera división

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Mariana Ortigala y Lorena Córdoba seguirán en prisión preventiva por una serie de aprietes al dueño de la agencia El Califa
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Ovación
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Newells anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

Newell's anunció que apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por una deuda

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

Policiales
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La Ciudad
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría

Por hacer pintadas, hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Politica

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación