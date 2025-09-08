La Capital | Zoom | Lamine Yamal

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

El futbolista del Barça sorprendió a sus seguidores mostrando una prueba de que sigue junto a la cantante rosarina

8 de septiembre 2025 · 10:49hs
Lamine Yamal mostró su fondo de pantalla y despejó los rumores de separación

Hace ya más de un mes que la relación entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el futbolista estrella Lamine Yamal está en boca de todos. A pocos días de confirmar su romance a través de una foto en redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación en esta inesperada pareja.

Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto, en las últimas horas fue el propio futbolista quien, mediante un video en redes y con un gesto romántico, despejó los rumores y confirmó que siguen juntos y enamorados.

Definitivamente, la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal es una de las más seguidas por la prensa nacional e internacional. Los rumores comenzaron cuando distintos medios españoles aseguraron que habían sido vistos juntos a la salida de una discoteca en España. Poco después, la cantante fue fotografiada alentando al Barça desde una platea del estadio Johan Cruyff. Finalmente, en el cumpleaños de la artista, Yamal compartió una foto que confirmó públicamente el romance.

Ahora bien, en los últimos días, trascendió que el delantero había borrado de sus redes sociales las imágenes con la rosarina, lo que alimentó las versiones de una ruptura. Sin embargo, el joven futbolista dejó atrás cualquier tipo de especulación al mostrar en un video su fondo de pantalla en el celular: una foto con la cantante rosarina.

El fondo de pantalla de Lamine Yamal

Fue su compañero del Barcelona, Nico Williams, quien mandó al frente a Lamine Yamal. Al verlo sonreír y mirar el celular, Williams le preguntó a Lamine mientras lo filmaba: “Hermano ¿por que sonries asi?, bro” Y agregó: "¿Por qué le sonreís así al móvil?"

Fue entonces cuando el joven mostró su fondo de pantalla y envió un beso. En la imagen se pudo observar a la estrella del Barça con Nicki Nicole.

Además, el goleador del Athletic del Bilbao escribió: “Mi hijo esta in love”, en español: “Mi hijo está enamorado”.

La confusión por un supuesto anillo de compromiso

En los últimos días comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales una imagen de la cantante rosarina junto a un anillo con un diamante azul. Muchos usuarios aseguraron que se trataba de un regalo del futbolista, pero la foto fue publicada por una cuenta de fanáticos de Lamine Yamal.

Es decir, no se puede corroborar la veracidad de la imagen. Aunque varios creyeron que era una fotografía compartida por el propio jugador, en realidad proviene de una cuenta verificada de seguidores que aclara en su biografía: “No soy Lamine”.

La supuesta separación

Asimismo, recientemente se especuló que la pareja estaría atravesando su primera crisis. Los rumores surgieron a partir de una supuesta “señal” en redes sociales: distintos medios afirmaron que el delantero del Barcelona había eliminado de su cuenta de Instagram las fotos que tenía con Nicki Nicole.

Sin embargo, muchos señalan que el futbolista nunca publicó imágenes junto a la cantante en su perfil. Las únicas publicaciones que hizo con ella fueron a través de historias, que desaparecen a las 24 horas por regla de la propia red social. Por lo tanto, no se puede confirmar una separación basándose en este dato.

Lo que sí cambió fue la estética de su cuenta: Lamine, que supera los 38 millones de seguidores en Instagram, quitó su foto de perfil y este martes por la mañana solo se veía un círculo negro. En su biografía figura: “LY10” y el mensaje “God bless me”.

