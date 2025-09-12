La Capital | migraña

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Es una enfermedad crónica que suele complicar la vida de quien la padece. La influencia de los antecedentes familiares. El impacto del estrés

12 de septiembre 2025 · 15:17hs
El dolor de cabeza tipo migraña puede venir acompañado de vómitos 

El dolor de cabeza tipo migraña puede venir acompañado de vómitos 

En Argentina se estima que alrededor de 5 millones de personas sufren de migraña, aunque solo el 40% recibe diagnóstico y tratamiento adecuados. La migraña es una cefalea (dolor de cabeza) que se caracteriza por ataques recurrentes de dolor intenso que pueden generar vómitos, sensibilidad a la luz y a los sonidos. Es una enfermedad crónica, más frecuente en las mujeres y requiere tratamiento ya que interfiere en las actividades cotidiana, complicando la vida de quienes la sufren.

¿Cuánto suele durar el dolor agudo? ¿Pueden controlarse los síntomas con el tiempo? ¿Qué influencia tiene el estrés? ¿Qué dispara los episodios? ¿Hay nuevas terapias?

La sensación de que una migraña está comenzando anuncia los ataques y muchos pacientes pueden detectarla. Puede consistir en cambios en el estado de ánimo, dolor cervical, antojos alimentarios, pérdida del apetito, náuseas o una combinación de los anteriores.

El aura precede a los ataques en un 25% de los pacientes. Son alteraciones neurológicas transitorias que pueden afectar la sensibilidad, el equilibrio, la coordinación muscular, la palabra o la visión; duran minutos a una hora. El aura puede persistir después del inicio de la cefalea. Lo más frecuente es que el aura conlleve síntomas visuales (espectros de fortificación, como destellos binoculares, arcos de luces centelleantes, relámpagos brillantes, escotomas).

>>Leer Más: Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La cefalea varía de moderada a intensa, y los ataques duran desde 4 horas hasta varios días. El dolor suele ser unilateral pero puede ser bilateral, principalmente en la distribución frontotemporal, y en general se describe como pulsátil o palpitante. En muchos casos resulta totalmente invalidante para que la persona afronte sus actividades cotidianas.

Opciones de prevención y tratamiento

La toxina botulínica, más conocida por su nombre comercial bótox, revolucionó el mundo de la estética. Hoy la mayoría de las personas la asocian a los tratamientos destinados a "borrar" las arrugas de la frente y otras marcas faciales propias del paso del tiempo, sin embargo, las primeras disciplinas que la utilizaron fueron la oftalmología y la neurología.

En tratamientos neurológicos su uso se afianza y actualmente se aplica cada vez más para aliviar las migrañas en personas que no han respondido a otras terapias para calmar sus dolores de cabeza.

El neurólogo Tomás de la Riestra, miembro de Ineco Rosario, dijo a La Capital que este tema que afecta a miles de personas, las que pueden encontrar alivio a sus dolores crónicos con la aplicación de esta toxina. Uno de los problemas es que no siempre las obras sociales cubren este tratamiento que "puede cambiar sustancialmente la calidad de vida del paciente".

La migraña es uno de los usos pero también se aplica en espasticidad (un trastorno que genera que algunos músculos estén contraídos en forma permanente), en rehabilitación de pacientes que tuvieron ACV o algún traumatismo grave y en abordaje de algunos movimientos anormales. Gracias a esta toxina, muchas veces combinada con otras terapias, puede lograr que recuperen en forma parcial o total la funcionalidad de la zona afectada. También se indica en dolores por tortícolis.

Otras terapias que se utilizan en el país incluyen analgésicos comunes para crisis leves (paracetamol, ibuprofeno) y fármacos específicos como los triptanes para ataques moderados a graves.

Existen también tratamientos más enfocados a la prevención con medicamentos como betabloqueantes, antidepresivos y anticonvulsivos, y terapias más recientes como los anticuerpos monoclonales anti-CGRP y gepantes, que suele ser caros y depende de la cobertura médica del paciente si los cubre de manera parcial o total. En los últimos tiempos en el país ha habido denuncias y recursos de amparo de pacientes con migraña que no consiguen los medicamentos que sus médicos les han recetado.

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Lo último

La política de Newells menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

El gobernador de Santa Fe se reunió en Córdoba junto a otros mandatrios provinciales. Estreno del frente nacional de cara a la campaña de las elecciones del 26 de octubre

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Ovación
Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Por Carlos Durhand
Ovación

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes: la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

"Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes": la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Pilar Sordo en Rosario: "Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra"

Distinción profesional para una abogada rosarina

Distinción profesional para una abogada rosarina

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa