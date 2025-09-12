Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

El vehículo médico fue robado a la noche en la zona sur de Rosario y una agente resultó herida por un disparo en el operativo

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos este jueves después de una persecución policial inusual por una denuncia de robo a mano armada. De acuerdo a la denuncia, se habían llevado una ambulancia que cayó dentro de una pileta de Funes y una agente recibió un balazo durante el procedimiento.

Walter N. (32) y Roberto C. (31) quedaron bajo arresto a la noche tras un operativo en el barrio Cantegril. Sin embargo, el vehículo fue sustraído en el extremo sur de Rosario , de modo que la búsqueda se cerró a más de 20 kilómetros del sitio de la denuncia.

Por otra parte, la policía baleada fue trasladada por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) luego de la captura. El primer parte del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) indica que la mujer de 38 años se encontraba fuera de peligro y le dieron el alta tras el tratamiento por una lesión en la pierna derecha .

La investigación empezó alrededor de las 21.50, cuando Nazareno D. denunció que le habían robado una Renault Kangoo de CG&L Emergencias . El vehículo de servicios médicos estaba estacionado en Arijón al 2700 y dos ladrones lo sorprendieron a punta de pistola. Además de la unidad, los maleantes se llevaron sus pertenencias.

El primer patrullaje en inmediaciones del barrio Las Delicias dio resultados negativos. La búsqueda se destrabó en menos de una hora, ya que el Comando Radioeléctrico de Funes encontró la ambulancia adentro de la fosa de la pileta de una vivienda en construcción.

Los sospechosos no pudieron escapar y protagonizaron un forcejeo con la policía antes del arresto. Como consecuencia, Florencia H. recibió un disparo a la altura de la pelvis. Más tarde, los médicos constataron que el proyectil sólo había provocado un hematoma y no requirió internación.

Ambos detenidos quedaron bajo custodia en la comisaría 23ª de Funes. En el marco de la denuncia por robo calificado y resistencia a la autoridad, las autoridades no secuestraron ningún arma de fuego después de la extensa persecución policial.