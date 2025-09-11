El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro El expresidente de Brasil está acusado de liderar un intento de golpe contra Lula, tras perder las elecciones en 2022 11 de septiembre 2025 · 17:04hs

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para avanzar en la condena contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado contra Lula Da Silva.

Presidente de Brasil entre 2019 y 2023, Bolsonaro está acusado de liderar una conspiración golpista para no entregar el poder a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

Este jueves la sala 1ª del Tribunal Supremo alcanzó la mayoría necesaria, tres de cinco votos, para declarar culpable a Bolsonaro de cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal.

Ahora resta saber el voto del juez Cristiano Zanin, que determinará si Bolsonaro podrá apelar o no su eventual condena. Si Zanin se inclina en favor del ex mandatario, el conservador podrá apelar ante el pleno de la Corte Suprema. Si se suma a la mayoría y el recuento termina 4 a 1, Bolsonaro no podrá recurrir la decisión de los jueces del Tribunal Supremo.

Además, varios generales fueron condenados también por el intento de asonada. En el juicio Bolsonaro también fue condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. Ni él ni los otros siete acusados (tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos civiles) acudieron a la sala.