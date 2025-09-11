La Capital | Policiales | video

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La víctima recibió un disparo en el abdomen y quien apretó el gatillo está detenido. El herido sigue muy grave en el Hospital Clemente Alvarez.

11 de septiembre 2025 · 12:31hs
Omar Vecchi alcanzó a grabar en video a su agresor. El disparo se produjo en medio de una pelea entre vecinos en pasaje Suárez al 5.800.

Foto: captura de video.

Omar Vecchi alcanzó a grabar en video a su agresor. El disparo se produjo en medio de una pelea entre vecinos en pasaje Suárez al 5.800.

Germán Camiletti, subdirector del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, brindó este jueves por la mañana el parte de salud de Omar Vecchi, el joven de 28 años que fue baleado por su vecino de 75 en un incidente ocurrido el miércoles a la tarde en la zona sur de Rosario. El facultativo reveló que el estado de la víctima es muy grave, que está con asistencia mecánica respiratoria y que las próximas 24 horas serán cruciales para ver cómo evoluciona.

A todo esto, también esta mañana se conoció un video grabado por Vecchi con su teléfono celular en el que alcanzó a registrar el momento exacto de la agresión. Cabe destacar que el autor del disparo, Pedro D., está detenido y enfrenta cargos por tentativa de homicidio en una causa a cargo fiscal Alejandro Ferlazzo.

Con relación a Vecchi., Camiletti señaló que “es un paciente de 28 años que ingresó ayer cerca de las 19 al hospital, trasladado por el Sies, con una herida de bala en la zona del abdomen sin orificio de salida. Eso requirió que sea intervenido quirúrgicamente. Solucionadas las lesiones que tenía, el paciente pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde se encuentra actualmente con asistencia respiratoria y pronóstico reservado”.

Hombre de 75 años dispara a vecino

En declaraciones a LT8, Camiletti precisó: “Tiene una lesión compleja. Es una herida que puede evolucionar bien, pero hay chances de se agrave y termine en un mal desenlace. Lo que había que hacer quirúrgicamente se realizó. Ahora hay que esperar la evolución del paciente. La parte más riesgosa en lo inmediato es una lesión en los grandes basos por el sangrado que eso produce y también lesiones intestinales que requirieron reparación”.

>> Leer más: Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

El facultativo agregó que en las próximas horas, conforme si hay una evolución favorable, se analizará si conviene retirar o no la sedación para desvincular al paciente del respirador. Pero eso requiere esperar y ver cómo sigue el paciente. Las próximas 24 horas son clave por el proceso de inflamación que genera la lesión. Todo lo que sea una reparación intestinal, las complicaciones pueden aparecer incluso más alejadas”, subrayó.

Cómo sucedió el incidente en zona sur

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el incidente en el que terminó baleado Vecchi sucedió alrededor de las seis de la tarde en pasaje Suárez al 5.800 en medio de una pelea entre vecinos. La secuencia exacta de lo ocurrido no estaba para nada clara todavía. Fuentes policiales indicaron que Vecchi habría tenido un altercado con Pedro D., de 75 años, y que el hombre mayor tomó una carabina calibre 22 y efectuó al menos un disparo.

Vecchi recibió un plomo en el abdomen y quedó malherido. Minutos después fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo trasladó al Heca. Pedro D. en tanto fue detenido por la Policía y el arma que usó quedó incautada. Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación, en esta causa judicial interviene el fiscal Alejandro Ferlazzo del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas y el caso está caratulado como tentativa de homicidio.

