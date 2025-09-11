Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura La Lepra recibirá al Decano por la fecha interzonal del torneo Clausura e intentará sumar puntos. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 11 de septiembre 2025 · 15:34hs

Newell's y el Decano tucumano se enfrentan por la fecha 8 en el Coloso

Newell's recibe a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa por la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Decano de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Atlético Tucumán El partido correspondiente a la fecha interzonal entre Newell's y Atlético Tucumán será este viernes 12 de septiembre, desde las 21:15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Fernando Espinoza, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

Dónde ver Newell's vs. Atlético Tucumán La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Decano será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

En la fecha interzonal del Torneo Apertura, Newell's se llevó una victoria por 2-1 en el Estadio Monumental José Fierro, con dos goles de Mateo Silvetti Virginia Benedetto / La Capital

Posibles formaciones de Newell's y Atlético Tucumán Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Victor Cuesta y Alejo Tabares; Ever Banega, Luca Regiardo, Gonzalo Maroni, Franco Orozco y Josué Colmán; Giovani Chiaverano o Cocoliso González o Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani. Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Mateo Coronel, Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.