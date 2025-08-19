Habló la presunta amante de Martín Demichelis: "No me siento responsable de su separación"

La azafata Tania González Ledesma afirmó haber mantenido una relación con el exentrenador de River mientras estaban en pareja con Evangelina Anderson y dio detalles

A partir de que la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson quedó confirmada, cientos de rumores y teorías comenzaron a subir a escena. En concreto, varias voces comenzaron a apuntar a una tercera en discordia. El nombre que más sonaba era el de Tania González Ledesma, azafata que rompió finalmente el silencio para compartir los detalles de su presunto vínculo.

Tania González Ledesma se presentó en un programa de televisión a revelar los secretos sobre su presunta relación con Martín Demichelis. La azafata y isicoculturista dijo que lo había conocido en un vuelo chárter que el plantel de River tomó en 2023. “Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, recordó.

En su primer encuentro, González Ledesma contó que desconocía la trayectoria del entonces DT de River, así como su estado civil. “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba. Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”, compartió. A partir de esas conversaciones, habría surgido cierta confianza: “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate” , relató.

image Tania González Ledesma es azafata y lo habría conocido a Demichelis en un vuelo que realizó con el plantel de River

Los supuestos encuentros entre Martín Demichelis y Tania González Ledesma

Según narró Tania González Ledesma, esas charlas casuales durante los vuelos habrían derivado en encuentros más cercanos. Tras el último viaje, Demichelis le habría pedido su teléfono y ese mismo día después del aterrizaje le habría escrito para encontrarse. “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde en un hotel”, contó la azafata.

“Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30”, contó con respecto a su impresión después de su primer encuentro. Pero esa noche no habría quedado aislada sino que habría derivado en una especie de vínculo. “Nuestra relación duró 9 meses”, dijo. Los escenarios de sus encuentros iban desde hoteles hasta el propio departamento del entrenador, incluso confesó haber ingresado en la concentración del equipo “millonario” en Ezeiza, siempre según su relato.

image Martín Demichelis y Evangelina Anderson mantuvieron una relación de 18 años y tienen tres hijos en común

Tania González Ledesma sobre ser la tercera en discordia

La narración de su vínculo con Martín Demichelis no quedó exenta de polémica. Lo cierto es que se sabía públicamente que el entrenador estaba casado con Evangelina Anderson durante todo este tiempo y la azafata confirmó que ella era consciente de ese compromiso. Sin embargo, afirmó que él se manifestaba descontento por estar atravesando distintas crisis: “Me contó que estaba mal con el club y también en su casa”. “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina”, dijo la azafata.

Según declaró, pese a las dificultades de sus agendas y el hecho de que lo debían mantener en secreto, su vínculo se extendió hasta el estallido. “El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, sostuvo.

Antes de que se conociera públicamente su nombre, González Ledesma reveló que Evangelina ya sabía de su existencia y de su situación. Según relató, el exDT de River le habría confesado: “Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás”.

Pero a pesar de haber mantenido una relación paralela con Demichelis, Tania González Ledesma sostuvo: “No me siento responsable de la ruptura”. A modo de justificación, planteó que “si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”, dando a entender que la relación entre Anderson y Demichelis ya habría estado rota antes de que ella ingrese en su vida.

>>Leer más: Los hijos de Evangelina Anderson jugaron a ser modelos en una producción súper tierna

Las declaraciones de Tania González Ledesma en América TV