Quién es Stephie Moreno, la tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Confirmaron que el técnico y la modelo viven separados. y que él se estaría viendo con una famosa DJ. Todas las fotos.

La separación entre el DT Martín Demichelis y la modelo Evangelina Anderson sigue generando repercusiones. Luego de Pepe Ochoa confirmara en el programa LAM el final de esta relación de más de 17 años, se reveló detalles que involucran a una “tercera en discordia” que resultó ser una DJ marplatense.

Según Ochoa, el vínculo extramatrimonial del exfutbolista habría tenido lugar durante su etapa como director técnico de Rayados de Monterrey, en México. “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México” , sostuvo al aire.

La mujer señalada como la tercera en discordia sería Stephie Moreno, una DJ reconocida que vive desde hace tiempo en el país azteca. Ochoa aportó más detalles sobre ella: “Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico” .

Además, el panelista aseguró que esta información proviene de personas cercanas a su entorno: “ Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica ”, señaló, mientras trataba de explicar las fallas del técnico en su etapa en River Plate.

Ochoa también afirmó que Moreno habría hablado de esta relación en su entorno más íntimo. “Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”, sentenció.

moreno1

Aunque ni Demichelis ni Moreno han hecho declaraciones públicas al respecto, la información sigue generando especulaciones y revuelo mediático. La figura de la DJ ahora está en el centro de la escena, mientras la ex pareja intenta transitar su separación en medio del escándalo.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: crónica de una ruptura anunciada

La noticia primero causó sorpresa y enseguida avivó viejos recuerdos: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras una historia que se extendió durante más de 18 años, marcando a fuego el universo de la farándula nacional. El final del vínculo, reconocido públicamente por la propia modelo, cierra una etapa de viajes y momentos compartidos que alguna vez parecieron de película. De aquel primer encuentro fortuito, llegaron los hijos, las mudanzas, las crisis y las reconciliaciones, hasta que una nueva realidad los encuentra andando por caminos separados.

Evangelina y Martín se conocieron en diciembre de 2007. Por entonces, ella había iniciado una temporada en Villa Carlos Paz, mientras él aprovechaba una visita a su familia en Córdoba, tras meses en Alemania jugando para el Bayern Múnich. El encuentro se dio en una función de teatro donde ella era la estrella, y al salir, Demichelis recibió un mensaje de un número que no tenía agendado. Durante tres días intercambió mensajes con una supuesta Evangelina Anderson, aunque lo que en realidad desconocía el futbolista es que todo fue una broma de un amigo, quien al verlo tan obnubilado por la modelo quiso jugarle un chiste y hacerlo creer que conversaba con ella.

Ese amigo, ya convertido oficialmente en celestino, también averiguó el itinerario de la rubia y citaba al jugador a sus salidas, aunque ella, sin saber del chiste ni de la supuesta charla telefónica, apenas le prestaba atención. El equívoco duró hasta que el entonces futbolista, convencido, intentó encarar a Evangelina como si fueran viejos conocidos: “Me acerqué a hablar con ella convencido de que había estado tres días intercambiando mensajes”, recordó alguna vez. Quiso saber por qué se hacía la distraída cuando se veían si se suponía que estaban en contacto directo. Ella, desconcertada, no entendía nada.

En 2008, un año después del primer encuentro, Evangelina Anderson optó por dejar su carrera en la Argentina para apostar por la relación. La noticia del embarazo la llevó a abandonar su participación en Bailando por un sueño y mudarse a Múnich para vivir junto a Demichelis, ya una figura del poderoso club bávaro. En mayo de 2009, nació Bastian, el primer hijo de la pareja, quien hoy juega para las inferiores de River Plate, siguiendo los pasos de su papá, quien debutó en primera con la camiseta de la banda roja.

Ese mismo año, la pareja se comprometió en Verona, Italia, aunque recién años más tarde formalizarían su unión. En 2012, mientras vivían en Marbella, enfrentaron una crisis que lograron superar. Eva, embarazada de su segunda hija, volvió temporalmente a la Argentina y finalmente, antes del nacimiento, regresó a España con la autorización del médico para que Martín estuviera presente en el parto de Lola, nacida en enero de 2013.

En julio de 2015, consolidaron el vínculo celebrando una íntima boda civil con setenta y ocho invitados. Al año siguiente, Anderson describió “una campestre, una playera y otra romántica” como los distintos festejos adicionales, incluso compartió un video de la propuesta de casamiento donde Demi, como siempre lo llamó, le entregó un anillo ante familiares y amigos. “Porque se me hacen súper largos los días sin ella, porque es una grandísima mamá, porque es la madre que soñé para mis hijos, porque soy feliz, porque la sigo deseando, porque te re amo, mami”, fue una de las frases del exfutbolista para ella en aquella ocasión.

En febrero de 2017, recibieron a su tercera hija, Emma, apodada Abrojito por su entorno quien no tardó en convertirse una celebridad en las redes por su simpatía y sus travesuras. Cinco años después, la familia regresó a la Argentina luego de que Martín fuera elegido DT de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Fue un cambio drástico, sobre todo para los hijos, nacidos y criados en Europa. Evangelina apoyó la mudanza, organizó la logística del cambio de país y preparó todo para instalarse en Buenos Aires.

Ya en Argentina, el entrenador afrontó su papel en el club de sus amores y Anderson combinó su regreso a la televisión con proyectos de modelaje y su labor como jurado en Los 8 Escalones. Volvió a compartir espacios con figuras como Wanda Nara en el mismo edificio, aunque la estadía porteña duró poco: tras ser despedido del Millonario, una propuesta laboral llevó a la familia a México, donde Demichelis asumió el cargo de entrenador en Rayados de Monterrey.

Fue durante esta etapa que los rumores de infidelidad y crisis tomaron fuerza y hace casi un año vincularon al entrenador con una azafata. Si bien la pareja eligió el silencio y mostró una imagen de unidad en redes sociales, las versiones continuaron creciendo, y cuando el ciclo de Demichelis como DT mexicano finalizó y regresaron a la Argentina, los rumores se intensificaron. Esta vez, el nombre que apareció como tercera en discordia fue el de Stephie Moreno, DJ argentina radicada en el exterior.

En cuestión de horas, el clima de especulaciones se volvió insostenible, lo que llevó a la modelo a dar su palabra y cortar con las versiones: “Estoy separada”, afirmó ante los medios a la salida de la grabación Los 8 Escalones, sin agregar detalles y dejando en claro su prioridad: “Hay una familia y hay tres chicos”. El rostro serio, la respuesta directa, la postura clara de hablar una sola vez: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos tratando de salir adelante”.

Anderson no quiso dar más detalles, aunque dio a entender que era una decisión conversada y no algo intempestivo y que se las ingeniaba para atravesar el duelo de la mejor manera posible: "Tomamos la decisión hace bastante. Dieciocho años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata”.