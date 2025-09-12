La Capital | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Argentina se adelantó en Países Bajos gracias a Tomás Etcheverry

Tomas Etcheverry venció al neerlandés Jesper De Jong y obtuvo el primer punto de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de septiembre 2025 · 11:19hs
La devolución de Tomás Etcehverry. Primer punto de Argentina ante Países Bajos.

La devolución de Tomás Etcehverry. Primer punto de Argentina ante Países Bajos.

En un duro partido y sintiendo el clima copero de visitante, Argentina se puso al frente en el duelo ante Países Bajos. Todo gracias al triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper De Jong por 6/4 y 6/4. Ahora se viene Francisco Cerúndolo ante Botic van de Zandschulp.

El partido se disputa en el estadio de Gronineng, que lució a full todo vestido de naranja, siempre con banderas argentinas. Un clima bien copero como en Argentina.

En ese ambiente, Etcheverry quebró en el tercer Game a De Jong pero el neerlandés logró igualar 3-3, con el argentino jugando más de fondo y el neerlandés arriesgando más yendo mucho a la red.

Cuando Etcheverry volvió a quebrar para ponerse 5-3 encaminó definitivamente el set que se llevaría por 6-4.

Segundo set Paises Bajos y Argentina

El segundo set empezó con De Jong a toda máquina, quebrando el servicio del argentino a pura potencia e incentivando a la hinchada. Pero después del 0-2 inicial, Etcheverry mostró temple para remontar enseguida y colocarse 3 a 2, quebrando dos veces el servicio.

Era el momento del argentino, pero De Jong no estaba dispuesto a rendirse y le ganó el servicio del argentino dejándolo en cero, todo con remates ganadores. Cómo en el primer set: 3-3.

El séptimo game fue tremendo. Arranco 30-0 el argentino con el saque de De Jong que logró igualar. Etcheverry necesitó ponerse cinco veces en break point para definirlo, volver a ponerse en ventaja y encaminar el triunfo por 6-4.

Noticias relacionadas
Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Ever Banega, capitán y responsable de comandar a Newells desde adentro de la cancha.

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

En La Bombonera, ante Boca, Central protagonizó una de las dos derrotas que sufrió en 2025. 

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Rosario siempre estuvo cerca. Paula Pareto junto a Javkin, el intendente de la ciudad, en los Jadar.

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Ver comentarios

Las más leídas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Lo último

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La Secretaría de Salud Pública comenzó una vigilancia activa para detectar caso de influenza B. En el invierno dominó la gripe A. Qué cuidados hay que tener

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Ovación
El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas
Ovación

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital
La Ciudad

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos