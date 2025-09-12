Copa Davis: Argentina se adelantó en Países Bajos gracias a Tomás Etcheverry

Tomas Etcheverry venció al neerlandés Jesper De Jong y obtuvo el primer punto de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos.

En un duro partido y sintiendo el clima copero de visitante, Argentina se puso al frente en el duelo ante Países Bajos. Todo gracias al triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper De Jong por 6/4 y 6/4. Ahora se viene Francisco Cerúndolo ante Botic van de Zandschulp.

El partido se disputa en el estadio de Gronineng, que lució a full todo vestido de naranja, siempre con banderas argentinas. Un clima bien copero como en Argentina.

En ese ambiente, Etcheverry quebró en el tercer Game a De Jong pero el neerlandés logró igualar 3-3, con el argentino jugando más de fondo y el neerlandés arriesgando más yendo mucho a la red.

Cuando Etcheverry volvió a quebrar para ponerse 5-3 encaminó definitivamente el set que se llevaría por 6-4.

Segundo set Paises Bajos y Argentina

El segundo set empezó con De Jong a toda máquina, quebrando el servicio del argentino a pura potencia e incentivando a la hinchada. Pero después del 0-2 inicial, Etcheverry mostró temple para remontar enseguida y colocarse 3 a 2, quebrando dos veces el servicio.

Era el momento del argentino, pero De Jong no estaba dispuesto a rendirse y le ganó el servicio del argentino dejándolo en cero, todo con remates ganadores. Cómo en el primer set: 3-3.

El séptimo game fue tremendo. Arranco 30-0 el argentino con el saque de De Jong que logró igualar. Etcheverry necesitó ponerse cinco veces en break point para definirlo, volver a ponerse en ventaja y encaminar el triunfo por 6-4.