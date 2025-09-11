La Capital | Información General | seguidores

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Las influencers creadas con inteligencia artificial tienen un enorme caudal de fanáticos en redes sociales y generan miles de dólares con cada publicación

Jessica Roy / New York Times

Por Jessica Roy / New York Times

11 de septiembre 2025 · 22:14hs
Mia Zelu

Mia Zelu, una influencer inventada con inteligencia artificial.

Nancy Pelosi, congresista por California, estuvo en el festival de música Outside Lands en San Francisco y accedió a sacarse una selfie con una influencer que tiene un enorme caudal de seguidores. "Allí estaba la mismísima @speakerpelosi en persona”, escribió en su publicación Lil’ Miquela, quien aparece abrazada a la legisladora. O quizás lo hubiese hecho si fuese real. Es decir, Miquela no respira, no tiene sentimientos, no existe: es una influencer creada por inteligencia artificial (IA). Quienes sí son de verdad son sus seguidores, nada menos que 2,4 millones de personas de carne y hueso.

En los últimos años ganaron popularidad los influencer virtuales, que se ven tan reales como cualquiera de nosotros pero están diseñados con inteligencia artificial. Y hay muchos de ellos que acumulan millones de seguidores en redes sociales. Un informe de la plataforma de creación en internet Kapwing descubrió que los famosos generados por computadora recaudan millones de dólares para los equipos que están detrás de ellos.

Más seguidores = contratos más jugosos

Mia Zelu es una influencer de IA rubia y de ojos azules con 167.000 seguidores; hace poco apareció en los titulares por "ir a ver" un partido de tenis en Wimbledon. La brasileña Lu do Magalu, con más de 8 millones de seguidores en Instagram, es la cara virtual de Magalú, una tienda de artículos minoristas; gana 34.320 dólares por publicación, mientras que Miquela se lleva unos 73.920 dólares por cada posteo.

Miquela dice que tiene 22 años y que es una adolescente brasileña-estadounidense de Downey, California. Surgió en 2016 y es considerada por muchos la influencer IA “original”. Fue tapa de revistas, incursionó en la música y fue el rostro de campañas para Calvin Klein y Prada.

La cuenta está gestionada por un equipo de la empresa tecnológica Dapper Labs, especializada en la creación de videojuegos y objetos coleccionables. El equipo crea los argumentos, las imágenes y los textos de las publicaciones que dan vida a Miquela, y establece asociaciones con marcas, famosos y políticos que dan la impresión de que Miquela existe más allá de las pantallas.

Embed - Miquela and Bella Hadid Get Surreal | CALVIN KLEIN

Lil' Miquela y la modelo Bella Hadid.

“Miquela tiene un equipo fantástico detrás”, afirmó en una entrevista reciente Ridhima Kahn, vicepresidenta de asociaciones de Dapper. “Creemos que es saludable tener a varias personas que piensan cómo darle voz a Michaela, analizando qué es lo que a su audiencia le importa, lo que piensa y le preocupa, y también comprender cuáles son los problemas del mundo actual sobre los que Miquela puede pronunciarse”.

Recientemente esos problemas incluyeron la leucemia y el auge de los ultrafalsos (imágenes generadas por computadora y creadas sin el consentimiento de una persona), de los que Miquela publicó con frecuencia que era víctima. Aunque a algunos les pueda parecer de mal gusto que una "persona no humana" finja padecer una enfermedad real como el cáncer, Kahn dijo que el hecho de que Miquela se centrara en concientizar sobre temas importantes la ayudó a destacar entre otras creaciones de IA que se centran principalmente en colaboraciones con marcas.

Está muy claro que Miquela es virtual, no es tan fotorrealista como otras influencer de IA. Por ejemplo, hay comentarios en las publicaciones de Mia Zelu que evidencian que muchas personas creen que esa una mujer de carne y hueso. Pero los creadores de Miquela quisieron que el personaje sea fácilmente identificable como una imagen generada por computadora. “Es muy transparente sobre el hecho de que no es real”, dijo Kahn.

Pero entre los miles de fanáticos también aparecen detractores. "Clanker" suele ser el "insulto" favorito para "ofender" a las influencers virtuales: es un término ofensivo para robots que apareció por primera vez en la saga de "La guerra de las galaxias" para referirse a los droides, por su ruido metálico.

