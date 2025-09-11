La Capital | Economía | Sidersa

Sidersa logró un crédito de u$s100 millones para financiar la construcción de su nueva planta en San Nicolás

Sidersa alcanzó un acuerdo con el banco ICBC Argentina. La construcción de su planta siderúrgica de última generación demandará una inversión de u$s300 millones

11 de septiembre 2025 · 18:12hs
La construcción de una nueva acería en San Nicolás está cada día está más cerca. Sidersa alcanzó un acuerdo con el banco ICBC Argentina por un monto de 100 millones de dólares con el objetivo de avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico que la empresa anunció el pasado 31 de julio.

Con este acuerdo, Sidersa da un paso decisivo hacia la construcción de la siderurgia más moderna, eficiente y sustentable del mundo: una inversión que no solo transformará a la compañía, sino que marca el futuro de la industria argentina. La compañía puso en marcha el Proyecto Sidersa+, la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás que demandará una inversión de 300 millones de dólares.

“Será la planta más moderna, eficiente y sustentable del mundo”, aseguró Hernán Spoto, presidente de Sidersa, durante el anuncio formal de la inversión.

Esta iniciativa recibió el pasado martes 22 de julio, a través de la resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía de la Nación, la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), lo que representa la primera presentación netamente industrial que se incorpora al citado régimen y, por su impacto económico, sus características tecnológicas únicas y la relevancia de las inversiones requeridas, se convierte en un proyecto estratégico para nuestro país.

La planta proyectada permitirá abastecer al mercado con insumos, como el acero de construcción y el alambrón (360.000 toneladas anuales) indispensables para la industria nacional y el apoyo local a las cadenas de producción. Esta es la primera vez en más de 60 años en que se construirá desde cero una siderurgia integrada en la Argentina.

Esta línea de financiamiento externo cumple con los requisitos del Rigi que exigen el ingreso de fondos para fondear la importación de bienes de capitales e insumos provenientes del exterior. En este caso, el crédito será utilizado específicamente para la compra de maquinaria italiana de última generación, conocida por su eficiencia y bajo impacto ambiental.

ICBC Argentina renueva así su compromiso con el desarrollo productivo del país y su respaldo al crecimiento sostenible de la industria nacional, financiando la expansión y modernización de las operaciones de Sidersa, uno de los principales motores de la economía argentina.

Si bien, en un principio Sidersa había trabajado junto a BID Invest, el brazo privado del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y al IFC (International Finance Corporation, miembro del Grupo Mundial) con el objetivo de avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico y se habían logrado acuerdos trascendentales con las aprobaciones técnicas de los créditos en ambos comités, finalmente se debió desistir de ese camino porque los tiempos de ejecución de las partes no coincidían para poder concretar el financiamiento en los tiempos previstos, informaron desde la compañía. De todos modos, quedó establecida una excelente relación con ambas instituciones y está abierta la puerta para poder trabajar en conjunto en futuros proyectos, apuntaron.

Proyecto con tecnología de última generación

El proyecto prevé incorporar tecnología de última generación que, por sus características, se convertirá en una planta única en América Latina por sus altísimos estándares de calidad y eficiencia, y la más sustentable del mundo por su tecnología de cuidado ambiental (reciclado de chatarra, integración de producción y ahorro de energía). Esto permitirá además recuperar inversiones en el corazón siderúrgico de nuestro país donde se podrá trabajar con la comunidad local para reactivar carreras universitarias y terciarias relacionadas con el sector. Así, se podrá capacitar a los jóvenes de hoy con la tecnología del mañana.

