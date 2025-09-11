Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en avenida Illia

El siniestro vial se produjo a fines de enero, cuando un hombre a bordo de un Peugeot 206 chocó a una familia que se encontraba cerca de una columna de semáforo

El siniestro vial se produjo en enero de 2025 en avenida Illia y Presidente Roca cuando el hombre perdió el control del auto y atropelló a una familia.

En una audiencia preliminar realizada este jueves en Rosario, la Fiscalía solicitó 18 años de p risión para el hombre que atropelló y mató a una mujer y a su hija en la zona de avenida Arturo Illia y Presidente Roca. El conductor está acusado de los delitos de homicidio simple con dolo eventual. También pidieron 10 años de inhabilitación para la conducción de automotores.

El siniestro vial ocurrió el 21 de enero de 2025 cerca de las las 21, cuando Agustín L. circulaba a bordo de un Peugeot 206 por el túnel de la avenida Arturo Illia. Según la acusación de las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, el conductor comenzó a perseguir a un motociclista después de un altercado , acelerando su vehículo hasta alcanzar los 120,7 km/h.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, al llegar a la intersección con calle Presidente Roca, el conductor no frenó y realizó maniobras de zig-zag para sobrepasar a otros autos. En ese momento, perdió el control del vehículo, subió a la vereda e impactó a una familia que se encontraba cerca de una columna de semáforo .

Producto del impacto, Tania Daniela Gandolfi (40 años) y su hija Agustina Magalí García (17) fallecieron de forma instantánea. Además, resultaron con lesiones leves un hombre de 45 años, un nene de 6, y la acompañante del propio conductor, de 20 años.

>> Leer más: A gran velocidad, un automovilista atropelló y mató a una mujer y su hija a la salida del túnel Presidente Illia

Con dolo eventual

Las fiscales de la Unidad de Homicidios Culposos y Siniestros Viales argumentaron que Agustín L. actuó con dolo eventual. Este concepto legal implica que, si bien no tuvo la intención directa de causar la muerte, sí se representó la posibilidad de un resultado fatal debido a su conducción temeraria y asumió ese riesgo, sin importarle las consecuencias.

La acusación señala que el conductor circulaba a una velocidad que casi duplicaba el máximo permitido para esa zona, a las 21 y en una arteria de Rosario con tránsito vehicular y peatonal.

La Jueza de Primera Instancia Paola Aguirre formalizó la audiencia y aceptó las pruebas presentadas por las partes. Se espera que el caso avance a juicio oral en los próximos meses.