Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Integran el ranking de los criinales más buscados en Santa Fe. Están prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar de una serie de allanamientos

11 de septiembre 2025 · 11:28hs
Este martes, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe actualizó las recompensas por los diez prófugos más buscados de la provincia, con una inversión total de $385 millones para dar con presuntos asesinos y líderes de bandas delictivas.

El principal buscado sigue siendo Matías Gazzani, por quien se ofrecen $70 millones. Ahora bien, el anuncio también destacó la suba de la recompensa por los hermanos Brian y Waldo Bilbao, dos prófugos rosarinos con pedido de captura internacional, por quienes ahora se paga $50 millones cada uno.

Como reveló este medio en una investigación del periodista Martín Stoianovich, los Bilbao construyeron un entramado de lavado de dinero a través de empresas en Rosario y permanecen prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar horas antes de un allanamiento que desbarataró parte de su organización. Su fuga aún genera dudas sobre posibles filtraciones que les permitieron evadir el operativo.

Quiénes son los hermanos Bilbao

Brian Bilbao, señalado como el jefe, y su hermano Waldo Alexis Bilbao, con antecedentes por narcotráfico desde 2019, son los líderes de una organización dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Ambos permanecen prófugos desde octubre de 2023, cuando escaparon horas antes de una serie de allanamientos que desbarataron parte de su estructura.

En abril de 2019, Waldo había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización pero luego recuperó la libertad. Desde entonces, junto a su hermano Brian, apodado “el innombrable” , fortaleció la organización y expandió sus operaciones en la región.

Según las evidencias, los Bilbao habían consolidado una red de distribución que comercializaba cocaína a 5.400 dólares por kilo. Operaban con al menos tres avionetas y utilizaban un campo en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario.

Las pistas narco

Según detalló el periodista de La Capital Martin Stoianovich, el origen de la investigación fue el 24 de agosto de 2020 cuando un grupo del Comando Región II de Gendarmería se instaló a espiar un campo cercano a Cañada de Gómez con la sospecha de vuelos irregulares que había detectado el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Todo indicaba que se estaban realizando “bombardeos” de cocaína. Mientras vigilaban la zona, advirtieron la maniobra típica: una avioneta a baja altura y dos camionetas que iban a la par por un camino de tierra. Los conductores detectaron la Citroën Berlingo de los gendarmes, que si bien no tenía identificación, levantó la sospecha lógica y las camionetas huyeron a toda velocidad.

La persecución parecía perdida, pero varios kilómetros adelante, los gendarmes se encontraron con una de las camionetas volcadas sobre el camino. En ella estaban, ya muertos, Mauricio Santos y Alejandro Néstor Santos. Otro ocupante, Maximiliano Javier Martínez, sobrevivió y quedó bajo custodia. Los agentes se llevaron de la escena del accidente tres teléfonos celulares que fueron claves para abrir el expediente que tiempo después ubicaría a los hermanos Bilbao en lo más alto de la organización-

Brian Bilbao fue identificado por los investigadores como líder, a quienes los demás miembros solían citarlo como "el innombrable", "negro" o "Patoruzek". Advirtieron que vivía con su familia en Tierra de Sueños 3, Roldán, donde el 13 de junio de 2021 se reunió con los demás integrantes. La investigación continuó hasta que a fines de octubre de 2023 se realizó el operativo "Cosecha Blanca". Días antes habían advertido que una camioneta despegó desde una pista del club de golf Campo Timbó, de Oliveros, y regresó al día siguiente del norte. A la aeronave la guardaron en un hangar que luego fue allanado por Gendarmería.

Allí detuvieron a Santiago Arbeláez Zapata y José David Hurtado Osorio, de nacionalidad colombiana, a quienes descubrieron limpiando la avioneta con productos químicos y una aspiradora que, luego de ser peritada, se supo que tenía restos de cocaína. La organización, según detectó la Justicia, contaba con al menos tres avionetas. Otro lugar que utilizaban para guardarla era un campo de Carrizales, comuna santafesina ubicada a 65 kilómetros al norte de Rosario. El sitio era propiedad de Pablo Raynaud y allí Gendarmería secuestró un auto en el que un escáner detectó restos de cocaína.

Los lavados de activos

Según los investigadores, la banda volcó sus ganancias a "actividades comerciales lícitas para ingresar el dinero o los bienes provenientes del narcotráfico, con el objeto de darles apariencia lícita y lograr su reutilización”. En ese sentido detectaron maniobras en rubros de taxis, locales gastronómicos, compra y venta de vehículos, organización de eventos, adquisición de inmuebles y partes de empresas agropecuarias. En este entramado Brian Bilbao contó con su núcleo familiar.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de los hermanos Bilbao, buscados por la Justicia federal como miembros de una banda dedicada a la venta de drogas, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos:

  • Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

  • Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  • Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  • Waldo Alexis Bilbao (50 millones de pesos)
  • Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  • Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  • Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  • Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  • Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  • Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  • Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)
