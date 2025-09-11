La Capital | Ovación | Central

Una mala para Central: Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

El parte médico no estipula el tiempo de recuperación, pero el volante ofensivo canalla estará afuera de las canchas durante varios meses

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de septiembre 2025 · 13:16hs
Tomás OConnor traslada en el empate de Central ante Riestra

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tomás O'Connor traslada en el empate de Central ante Riestra, partido en el que ingresó en el complemento.

En la previa del partido ante Boca, en Central apareció un parte médico que tiene a Tomás O'Connor como protagonista. Tiene una lesión en la rodilla por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente, tal lo informado por el club de Arroyito.

En el informe que se brindó no se especifica cuánto tiempo le demandará la recuperación, pero se estima que serán unos cuantos meses.

"Tomás O'Connor: síndrome meniscal externo de rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", reza el parte médico brindado por Central en redes sociales en el mediodía de este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1966158480181702727&partner=&hide_thread=false

Tomás O'Connor, con poco rodaje

O'Connor venía con poco rodaje en el equipo de Ariel Holan en este 2025. Generalmente siendo alternativa desde el banco de suplentes.

>>Leer más: Preparen la plaqueta: Carlos Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

En lo que va del torneo Clausura, el volante ofensivo fue titular en dos partidos, en el debut frente a Godoy Cruz de Mendoza, en el Gigante, y frente a Atlético Tucumán. En otros partidos ingresó en medio del partido.

Lo dicho, en los próximos días será operado de la lesión de rodilla y de ahí en más comenzará con el proceso de recuperación, que si bien no se sabe de cuánto tiempo será, difícilmente pueda volver a estar a consideración del entrenador en lo que resta del torneo.

Noticias relacionadas
El último festejo ante Boca. Sebastián Ribas acaba de convertir el gol del triunfo contra Boca cuando Central se impuso 1 a 0 en el Gigante, en 2019.

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

Thiago Ponce fue el autor del gol con el que Central venció a Talleres y logró su quinto triunfo consecutivo.

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central sumó dos titulares para afrontar el Torneo Clausura 2025. 

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Carlos Quintana fue el primer refuerzo que trajo Miguel Angel Russo y cumplió con creces. Se transformó en un bastión de la defensa canalla.

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Lo último

El presidente de un club de primera que hace un año fulminó a Chiqui Tapia ahora se disculpó: Me equivoqué

El presidente de un club de primera que hace un año fulminó a Chiqui Tapia ahora se disculpó: "Me equivoqué"

Tensión entre Milei y los gobernadores: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

Tensión entre Milei y los gobernadores: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

La vicegobernadora y el ministro de Seguridad realizaron la entrega a efectivos polciiales. Destacaron que se trata de "una herramienta más"

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en avenida Illia
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en avenida Illia

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina en Rosario: desalojaron a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina en Rosario: desalojaron a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Ovación
Central calienta motores para enfrentar a Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central calienta motores para enfrentar a Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Central calienta motores para enfrentar a Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Central calienta motores para enfrentar a Boca y Holan empieza a darle forma al equipo

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Policiales
Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

La Ciudad
Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en avenida Illia
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en avenida Illia

Veto al financiamiento universitario: Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara

Veto al financiamiento universitario: "Teníamos la esperanza de que el gobierno recapacitara"

Fiesta clandestina en Rosario: desalojaron a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Fiesta clandestina en Rosario: desalojaron a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Politica

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe