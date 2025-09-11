Una mala para Central: Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

El parte médico no estipula el tiempo de recuperación, pero el volante ofensivo canalla estará afuera de las canchas durante varios meses

Tomás O'Connor traslada en el empate de Central ante Riestra, partido en el que ingresó en el complemento.

En la previa del partido ante Boca, en Central apareció un parte médico que tiene a Tomás O'Connor como protagonista. Tiene una lesión en la rodilla por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente, tal lo informado por el club de Arroyito.

En el informe que se brindó no se especifica cuánto tiempo le demandará la recuperación, pero se estima que serán unos cuantos meses.

"Tomás O'Connor: síndrome meniscal externo de rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días" , reza el parte médico brindado por Central en redes sociales en el mediodía de este jueves.

O'Connor venía con poco rodaje en el equipo de Ariel Holan en este 2025. Generalmente siendo alternativa desde el banco de suplentes.

>>Leer más: Preparen la plaqueta: Carlos Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

En lo que va del torneo Clausura, el volante ofensivo fue titular en dos partidos, en el debut frente a Godoy Cruz de Mendoza, en el Gigante, y frente a Atlético Tucumán. En otros partidos ingresó en medio del partido.

Lo dicho, en los próximos días será operado de la lesión de rodilla y de ahí en más comenzará con el proceso de recuperación, que si bien no se sabe de cuánto tiempo será, difícilmente pueda volver a estar a consideración del entrenador en lo que resta del torneo.