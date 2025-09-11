Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Leandro Paredes

La modelo fue vinculada con el futbolista de Boca Juniors en medio de su reciente separación de Martín Demichelis.

Leandro Paredes fue vinculado a Evangelina Anderson: qué dijo la modelo sobre los rumores de romance con el futbolista

Evangelina Anderson habló sobre los rumores que en las últimas horas la vincularon al futbolista Leandro Paredes. La versión fue compartida por Yanina Latorre, quien aseguró que de comprobarse se trataría del “escándalo del año”, dado que él está casado y acaba de ser papá por tercera vez.

Anderson se separó recientemente de Martín Demichelis, con quien estuvo en pareja 17 años y tuvo tres hijos. Esa ruptura también estuvo atravesada por especulaciones de infidelidad, aunque en este caso por parte del exDT de River. Ninguno de los protagonistas confirmó este escenario y aseguraron que se están divorciando en buenos términos.

En medio de este proceso, Latorre vinculó a Evangelina con “un jugador de la Selección Argentina”. Poco después, se supo que se refería al actual jugador de Boca, Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante. La pareja recibió a su tercer hijo hace apenas cinco meses.

Las respuestas de Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Ante la consulta de los medios, Anderson negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con el futbolista: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, aseveró.

Por su parte, Latorre aseguró que tenías pruebas de la relación. “Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado. Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes. La tengo grabada. La mandé a grabar para saber si era verdad”, aseguró.

En medio de los rumores, Paredes no se pronunció al respecto. En sus redes, compartió imágenes junto a su pequeño bebé, las cuales fueron replicadas por su esposa Camila.