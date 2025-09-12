La Capital | La Ciudad | abogada

Distinción profesional para una abogada rosarina

Gabriela Tozzini fue designada integrante del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires

12 de septiembre 2025 · 13:03hs
La abogada Gabriela Tozzini forma parte de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.

La abogada Gabriela Tozzini forma parte de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.

La abogada rosarina Gabriela Inés Tozzini fue designada integrante del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

Con esta designación, la destacada tributarista rosarina se convierte actualmente en la única integrante proveniente del interior del país en formar parte de ese instituto.

Tozzini suma esta nueva designación académica a una vasta trayectoria profesional, docente, gremial y científica. Ya integra la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en reconocimiento a sus aportes en el campo del derecho y, en especial, a su especialidad, el derecho tributario.

Academia de Derecho de Buenos Aires

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que aprobó ahora esta nueva designación, fue fundada en 1908 y estuvo presidida por juristas reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos Carlos Saavedra Lamas, Isidoro Ruiz Moreno, Segundo Linares Quintana, Horacio García Belsunce, Gregorio Badeni, Jorge Vanossi, Carlos Cassagne, y su actual presidente académico, Alberto B. Bianchi.

Los fines de la Academia son el estudio del derecho y de las ciencias sociales, el fomento y difusión del estudio de las ciencias jurídicas y sociales, además de propender al progreso del país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal, actividades en las que le reconoce a la jurista rosarina una intensa y reconocida actividad a lo largo de su carrera.

Con esta designación a la abogada Gabriela Tozzini, como la de otros letrados que se desempeñan en los institutos de diferentes especialidades, se distingue también el ejercicio del derecho tributario y de la abogacía rosarina.

Noticias relacionadas
Ovidio Lagos, fundador de La Capital, nació el 31 de agosto de 1825. 

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Los casos de gripe podrían registrarse con la llegada de la primavera.

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

El Barco Ciudad de Rosario fue motor del turismo local por más de 50 años. La embarcación permanece amarrada en el canal La Lechiguana en la Isla El Charigüé

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro para este viernes en repudio al veto a la ley de financiamiento universitario. 

Paro nacional en las univeridades: "Estamos en los poeres niveles desde 1983"

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Lo último

La política de Newells menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

El gobernador de Santa Fe se reunió en Córdoba junto a otros mandatrios provinciales. Estreno del frente nacional de cara a la campaña de las elecciones del 26 de octubre

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Ovación
Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Por Carlos Durhand
Ovación

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes: la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

"Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes": la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Pilar Sordo en Rosario: "Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra"

Distinción profesional para una abogada rosarina

Distinción profesional para una abogada rosarina

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa