Distinción profesional para una abogada rosarina

Gabriela Tozzini fue designada integrante del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires
La abogada rosarina Gabriela Inés Tozzini fue designada integrante del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Con esta designación, la destacada tributarista rosarina se convierte actualmente en la única integrante proveniente del interior del país en formar parte de ese instituto.
Tozzini suma esta nueva designación académica a una vasta trayectoria profesional, docente, gremial y científica. Ya integra la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en reconocimiento a sus aportes en el campo del derecho y, en especial, a su especialidad, el derecho tributario.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que aprobó ahora esta nueva designación, fue fundada en 1908 y estuvo presidida por juristas reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos Carlos Saavedra Lamas, Isidoro Ruiz Moreno, Segundo Linares Quintana, Horacio García Belsunce, Gregorio Badeni, Jorge Vanossi, Carlos Cassagne, y su actual presidente académico, Alberto B. Bianchi.
Los fines de la Academia son el estudio del derecho y de las ciencias sociales, el fomento y difusión del estudio de las ciencias jurídicas y sociales, además de propender al progreso del país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal, actividades en las que le reconoce a la jurista rosarina una intensa y reconocida actividad a lo largo de su carrera.
Con esta designación a la abogada Gabriela Tozzini, como la de otros letrados que se desempeñan en los institutos de diferentes especialidades, se distingue también el ejercicio del derecho tributario y de la abogacía rosarina.
