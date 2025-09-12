Distinción profesional para una abogada rosarina

La abogada rosarina Gabriela Inés Tozzini fue designada integrante del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires .

Con esta designación, la destacada tributarista rosarina se convierte actualmente en la única integrante proveniente del interior del país en formar parte de ese instituto .

Tozzini suma esta nueva designación académica a una vasta trayectoria profesional, docente, gremial y científica. Ya integra la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba , en reconocimiento a sus aportes en el campo del derecho y, en especial, a su especialidad, el derecho tributario.

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que aprobó ahora esta nueva designación, fue fundada en 1908 y estuvo presidida por juristas reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos Carlos Saavedra Lamas, Isidoro Ruiz Moreno, Segundo Linares Quintana, Horacio García Belsunce, Gregorio Badeni, Jorge Vanossi, Carlos Cassagne, y su actual presidente académico, Alberto B. Bianchi.

Los fines de la Academia son el estudio del derecho y de las ciencias sociales, el fomento y difusión del estudio de las ciencias jurídicas y sociales, además de propender al progreso del país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal, actividades en las que le reconoce a la jurista rosarina una intensa y reconocida actividad a lo largo de su carrera.

Con esta designación a la abogada Gabriela Tozzini, como la de otros letrados que se desempeñan en los institutos de diferentes especialidades, se distingue también el ejercicio del derecho tributario y de la abogacía rosarina.