Miranda! y Luck Ra lanzaron la reversión del clásico "Tu misterioso alguien"

Los jurados favoritos de "La Voz Argentina" se unieron para darle nueva vida al clásico hit de Miranda! pero en versión cuarteto

12 de septiembre 2025 · 13:03hs
Miranda! y Luck Ra lanzaron la versión cuarteto de Tu misterioso alguien

Miranda! y Luck Ra lanzaron la versión cuarteto de "Tu misterioso alguien"

Definitivamente, el cuartetero Luck Ra y el dúo pop Miranda! atraviesan uno de los momentos más exitosos de sus carreras. Como jurados de La Voz Argentina, noche a noche conquistan los televisores de los argentinos y se consolidan como los favoritos de la música argentina. Ahora, los artistas se unieron para reversionar el clásico de Miranda! "Tu misterioso alguien", pero al mejor estilo estilo Luck Ra: una versión cuartetera que le da nueva vida al hit.

"¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo este tiempo para no matarme?" dice la letra de uno de los hits más populares del pop argentino, que a 16 años de su lanzamiento sigue resonando fuerte en los oídos de los argentinos. Integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas desde el año 2000, Miranda! logró que esta canción se convierta, en el último tiempo, en la más escuchada de Spotify Argentina.

Ahora, en esta nueva versión, el tema renace con el espíritu del cuarteto y el ADN pop que une a dos generaciones de artistas. Con la impronta inconfundible de Luck Ra, el dúo vuelve a sorprender, ofreciendo una mezcla de fiesta y emoción que invita a bailar o a llorar bailando.

"Tu misterioso alguien" más de diez años de éxito

Aunque el dúo Miranda! acumula una larga lista de éxitos, esta canción en particular tiene gran protagonismo.

Lanzada originalmente en 2009 como parte del álbum Miranda Es Imposible!, "Tu misterioso alguien" fue reeditada en 2023 en una versión especial con la colaboración de Andrés Calamaro. De esta forma, la canción volvió a sonar con fuerza, reforzada por el album Nuevo Hotel Miranda!, en el que la banda reversionó sus mayores clásicos junto a grandes figuras como Lali Espósito, Cristian Castro, Chano, Ca7riel y Emilia. Y así pasó de ser un hit a convertirse en un verdadero clásico.

En el último tiempo, el tema volvió a sonar con insistencia. Primero, porque Ale y Juliana lo cantaron a capela durante un "recreo" de las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina", donde participan como coaches. Luego, porque un participante lo cantó en esa etapa del certamen pero no logró aplausos, fue una versión un tanto deslucida que terminó convertida en memes de redes sociales.

Ahora llegó su versión cuarteto en colaboración con el cuartetero Luck Ra.

Embed

Luck Ra y Miranda!: el encuentro del pop y el cuarteto

Antes de ser el jurado estrella de "La Voz Argentina", el cordobés Luck Ra probó de todo: vendió choripanes, tortillas, trabajó en una cafetería y hasta en una zapatería. Ahora bien, su pasión por la música empezó con el videojuego Guitar Hero y a los 12 años armó su primera banda de rock, aunque pronto se fue inclinando por el funk, el rap y el trap.

En 2018 lanzó "No quiero más", un remix con Seven Kayne que le abrió las puertas de la escena musical y lo impulsó a mudarse a Buenos Aires. En 2021 llegó "Te mentiría" pero en su versión regueton. Fueron los de la Konga los que tomaron la letra y lanzaron su propia versión. Ante el éxito de “Te mentiria” en estilo cuarteto, Luck Ra hizo un remix con el grupo musical y se lanzó de lleno a este género musical.

Desde entonces, Luck Ra ganó un Premio Gardel por "Ya no vuelvas", lanzó éxitos como "La Morocha" y "Hola Perdida" junto a Khea. Además, colaboró con artistas internacionales como Chayanne, Bizarrap, Maluma, Paulo Londra y Abel Pintos. Hoy, además de ser uno de los referentes del cuarteto, es una de las figuras más queridas y divertidas de La Voz Argentina.

Embed

Por su parte, Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en 1998 gracias a amigos en común y, aunque fueron pareja solo seis meses, su química musical continuó como amigos y dio lugar al dúo pop Miranda!

Juntos trabajaron en Cemento, donde conocieron a Lolo y Bruno De Vicenti, y dieron forma al espíritu sin vergüenza y cero prejuicio que caracteriza a la banda.

Con apenas dos pesos grabaron su primer demo, que vendían a tres y en 2002 lanzaron su primer disco "Es mentira", desde un improvisado estudio casero. Fue en 2004 cuando llegó el reconocimiento con "Sin restricciones" que incluyó éxitos como "Don", "Uno los dos" y "Yo te diré".

Desde entonces, Miranda! no paró: se consolidaron como los referentes del pop argentino y hoy, como jurados de La Voz Argentina, siguen marcando tendencia y renovandose mientras mantienen su esencia.

Embed

El origen de “Tu misterioso alguien”

En la sección Educación Sentimental del podcast 1990, donde sus conductores se propone analizar las letras de canciones románticas, Ale Sergi explicó el verdadero origen de la letra de “Tu misterioso alguien”.

“Les voy a cagar la vida”, comenzó el cantante antes de contar la insólita inspiración detrás del tema.

Lejos de nacer de una experiencia personal de desamor, la canción surgió a partir de una escena de la serie Lost. “Hay una serie que se llama Lost y en los primeros capítulos, Locke encuentra a uno nuevo en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento, uno de los amigos le dice: ‘¿ vos tenes encerrado tu misterioso alguien?’”, explicó Sergi.

Luego, agregó: “Cuando escuché esa frase, me encantó. La anoté y dije: ‘Ya la voy a usar’. Y llegó el momento”.

La escena a la que se refiere ocurre cuando los personajes descubren a Benjamin Linus, un extraño que aparece en la isla diciendo ser un turista que se accidentó. Desconfiando de su historia, Locke lo encierra en la escotilla y Charlie le dice la frase que quedaría inmortalizada en la canción.

“Por eso también dice ‘¿a quién has ocultado de mí todo el tiempo?’”, agregó el cantante. “Un poco puede ser una relación pero yo me acordaba de que estaban ocultado al otro, hice una asociación súper libre de la situación y la adapté a la eterna historia de siempre. Y así salió, no nace de una situación real de sufrimiento. Nace de Lost”, cerró Sergi.

Embed

