Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

El operativo por el robo de una ambulancia que cayó dentro de una pileta generó temor este jueves a la noche en un sector de Funes. Tras la captura, el jefe del Comando Radioeléctrico, Mauro Decandido , confirmó que la policía disparó para tratar de amedrentar a los sospechosos en el barrio Cantegril.

El subcomisario le ratificó a LT8 que el procedimiento concluyó sin armas secuestradas en manos de los presuntos ladrones. En cuanto a la agente que resultó herida, detalló que protagonizó un breve forcejeo y recibió un balazo cuando uno de los detenidos quiso arrebatarle la pistola .

Las detonaciones en inmediaciones del barrio Cantegril no fueron las únicas registradas por las autoridades. El jefe de Gabinete de la ciudad, Eduardo Aucar , aseveró que previamente se produjo un "intercambio de disparos en la persecución" desde que los maleantes salieron de la autopista Rosario-Córdoba.

Los detenidos recorrieron más de 20 kilómetros desde que se llevaron la ambulancia en Arijón al 2700. A partir de la denuncia, la policía ya estaba en alerta porque tenían reportes de la huida hacia el oeste tras haber tomado avenida Circunvalación. "Todos los accesos estaban intervenidos" , precisó el funcionario del municipio funense durante un reportaje en Telefe Rosario.

Ambulancia Funes 1 Foto: Lucas Veraldi.

Decandido detalló que los ocupantes del vehículo abandonaron la autopista en el tercer acceso a la ciudad, un corredor que conduce directamente hacia Cantegril. Cuando ingresaron al barrio, tomaron una calle sin salida, doblaron para salir de la rotonda y la Renault Kangoo se cayó en la fosa de la pileta de una vivienda en construcción.

"Evidentemente no conocían la zona", acotó Aucar en cuanto a la conducta de los detenidos. A pesar de esta dificultad, los sospechosos consiguieron escapar y sus perseguidores los perdieron de vista en la zona de la obra.

El día después del operativo, el jefe del Comando Radioeléctrico de Funes explicó en detalle la última parte de la secuencia. En cuanto al ruido que oyeron los vecinos de Cantegril, indicó que los mismos corresponden a la actuación de los policías en el lugar y precisó: "Cuando el conductor desciende, muestra un elemento. Al saber que el hecho en Rosario había sido con armas de fuego, efectúan varias detonaciones hacia un lugar seguro, más que nada disparos intimidatorios".

Una mujer policía baleada

Mientras la Renault Kangoo de la empresa CG&L Emergencias quedó suspendida sobre el borde del pozo de la pileta, los maleantes consiguieron alejarse hacia una casa lindera. Sin embargo, un vecino los vio en la oscuridad y dio aviso a las autoridades. Entonces, los uniformados fueron a revisar ese sector y los encontraron escondidos debajo de unos pallets de madera.

Antes del arresto, Florencia H. recibió un balazo en la pierna mientras forcejeaba con uno de los supuestos ladrones. La mujer policía de 38 años fue atendida inicialmente en un centro de salud de Funes y luego la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió el alta.

El operativo concluyó antes de la medianoche, pero la historia del robo en Arijón al 2700 continuó hasta el día siguiente. La empresa de salud pidió un remolque y el chofer de la grúa consiguió retirarla alrededor de las 9 de la mañana de este viernes, varias horas después de los disparos y la captura.