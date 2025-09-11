Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

La familia de Ronald Biglione alega que el deportista murió por púrpura trombótica trombocitopénica tras vacunarse contra el Covid-19

La familia de Ronald Biglione , un joven futbolista de Laboulaye, demandó a AstraZeneca SA y al Estado nacional por más de $442 millones por daños y perjuicios. La causa se inició a partir del fallecimiento del joven a los 32 años, presuntamente a raíz de la vacunación contra el Covid-19 , tras sufrir la enfermedad púrpura trombótica trombocitopénica

La esposa y las hijas de Biglione presentaron la demanda ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Ochoa. Este es el tercer caso judicial registrado en Córdoba contra AstraZeneca.

Las abogadas Daiana Alcaraz y Maira Fernanda Moreno, en representación de la viuda y de las hijas de Biglione, sostuvieron que el futbolista fue inoculado con dos dosis de la vacuna de AstraZeneca el 1 de julio y el 9 de septiembre de 2021 .

La enfermedad se desencadenó días después de la segunda dosis, cuando el hombre comenzó a sufrir "severos trastornos en la salud". Fue internado en Villa María y derivado a cuidados intensivos.

El 12 de octubre fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano de Córdoba con un diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), una rara enfermedad de la sangre que provoca la formación de coágulos en pequeños vasos sanguíneos, lo que puede limitar o bloquear el flujo de sangre a órganos vitales.

Biglione permaneció 15 días en terapia intensiva sin mejorías, sufriendo "plaquetopenia severa, sin mejoría neurológica", lo que habría derivado en su muerte.

La esposa del futbolista afirmó que, previo a la vacunación, Biglione gozaba de un "excelente estado de salud, sin antecedentes de enfermedades graves". Según la historia clínica, el cuadro se habría desencadenado por la inoculación.

Asimismo, la viuda argumentó un "irreparable daño emocional" para ella y sus hijas menores, así como "graves perjuicios económicos", ya que el futbolista era el sostén del hogar. Demandó al laboratorio y al Estado por $442.640.438 en conceptos de daño moral, daño emergente, pérdida de asistencia futura, daño punitivo y fondo de reparación.