El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El pase del delantero rosarino es de Betis (España) y el conjunto azteca pretende conseguir un préstamo por una temporada y con una opción de compra

Chimy Ávila, quien vistió la camiseta de Tiro Federal, no tiene un buen presente en Betis y podría emigrar.

Luego de una serie de nombres que surgieron como posibles refuerzos de Pumas de la Unam, en las últimas horas surgió el de un exdelantero de Tiro Federal: Ezequiel “Chimy” Ávila . El atacante está en Real Betis y habría una chance de que los mexicanos se queden con los servicios del jugador.

El conjunto azteca, que hace pocos meses logró seducir a Keylor Navas de que dejara Newell's, pretende reforzar el ataque e inició conversaciones formales con el conjunto de la ciudad de Sevilla con el fin de concretar un préstamo por un año y con opción de compra.

Betis es propietario del pase de Ezequiel Ávila y busca la mejor alternativa para avanzar en las negociaciones con Pumas de México. Hasta el momento, el club español no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre el atacante. Los dirigentes de los Verdiblancos analizan diferentes opciones que permitan tanto preservar el valor del jugador como garantizarle continuidad en su carrera, evaluando la posibilidad de un préstamo con condiciones favorables para todas las partes involucradas.

De flojo presente en Betis

Por otra parte, el ex-San Lorenzo no obtuvo los resultados esperados, por este motivo Betis busca un préstamo que pueda potenciar su rendimiento dentro del terreno de juego. Los números no lo respaldan ya que en la última temporada de La Liga Chimy disputó 19 partidos y anotó 2 goles.

El futuro de Ezequiel Ávila -fue echado de Tiro Federal por Carlos Dávola por un problema interno- dependerá de la resolución de las negociaciones entre Betis y Pumas, mientras el delantero rosarino busca una oportunidad para relanzar su rendimiento, sumar minutos en cancha y demostrar todo su potencial en una nueva etapa de su carrera profesional.