Fiesta clandestina en Rosario: desalojaron a 150 personas, había alcohol y cables mojados Agentes municipales y la Policía desbarataron una convocatoria ilegal en Ovidio Lagos al 5700. No tenía autorización y las condiciones eran riesgosas 11 de septiembre 2025 · 12:55hs

Rosario: desbaratan fiesta clandestina con 150 personas y graves faltas de seguridad en Ovidio Lagos

La Municipalidad de Rosario, junto a la Policía de Santa Fe, desbarató en la madrugada de este jueves una fiesta clandestina en la zona sudoeste de la ciudad. El operativo se realizó en un galpón de Ovidio Lagos al 5700, tras denuncias de vecinos por ruidos molestos, y culminó con el desalojo pacífico de unas 150 personas.

El evento, que se promocionaba en redes sociales con entradas a 20 mil pesos, no contaba con autorización alguna y se desarrollaba en condiciones altamente riesgosas: no había suministro de agua ni matafuegos y los inspectores detectaron cables mojados en el piso, lo que representaba un serio peligro para los asistentes.

En el lugar se constató además la venta de gran cantidad de alcohol y la presencia de un DJ tocando en vivo al momento del allanamiento. Como parte del operativo, se secuestraron una consola de sonido, parlantes, equipos de iluminación y bebidas alcohólicas. También se labraron actas por infracción a las ordenanzas vigentes.

“Vamos a seguir trabajando para detectar este tipo de hechos y que se respeten las ordenanzas. En este caso la fiesta se desarrolló en pésimas condiciones de seguridad e higiene, lo que es un gran riesgo para quienes asisten. Una inconsciencia total, además de la molestia para los vecinos”, señaló Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia municipal.