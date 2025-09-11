La Capital | Policiales | Cárcel

Aceptó pasar diez años en la cárcel por haber matado a un conocido a golpes en la cabeza

Eduardo Maidana acordó en juicio abreviado una condena por el homicidio de Fernando Ramírez, asesinado a golpes en la cabeza en su casa de Uriarte al 2000

11 de septiembre 2025 · 16:12hs
La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Un hombre aceptó en un juicio abreviado una condena a diez años de cárcel por el homicidio de Fernando Ramírez, asesinado el año pasado de golpes en la cabeza en Parque Casas. Se trata de Eduardo Maidana, de 37 años, quien aceptó el acuerdo propuesto por el fiscal Luis Schiappa Pietra.

Ramírez quedó gravemente herido a partir de una golpiza sufrida el martes 29 de octubre de 2024 en su casa de Uriarte al 2000, en el barrio Parque Casas de la zona norte de la ciudad. Según la reconstrucción de lo sucedido formulada por la fiscalía, cerca de las 14.30 de ese día el hombre de 46 años intervino en una discusión entre Maidana y otra persona.

En ese contexto, y por motivos que no trascendieron públicamente, Maidana tomó un objeto contundente —pudo ser un fierro o una baldosa— y comenzó a pegarle en la cabeza a Ramírez. La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde quedó internada varios días. La agonía culminó el 18 de noviembre de 2024 con la muerte del hombre atacado.

>>Leer más: Tres personas internadas por hechos violentos murieron este lunes

Arresto por el homicidio

Si bien en un primer momento se dijo que Ramírez había sido atacado por más de una persona, esa teoría no prosperó durante la investigación. Tres días antes de la muerte del hombre golpeado, el 15 de noviembre del año pasado fue arrestado Maidana.

La audiencia imputativa se hizo el 20 de noviembre por lo cual quien había sido demorado como sospechoso de un intento de asesinato quedó en prisión preventiva imputado de un homicidio consumado.

Maidana quedó en prisión preventiva hasta el 20 de marzo de este año, cuando la medida cautelar se renovó. Y esta semana firmó un acuerdo que fija su pena en diez años como autor de un homicidio simple. El procedimiento abreviado fue homologado por el juez Nicolás Foppiani.

