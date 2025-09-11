Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño La Brigada Ecológica y de Rescate Animal salvó a un perro mestizo. Roque fue asistido y entregado sano y salvo a su familia 11 de septiembre 2025 · 17:02hs

Efectivos de la Brigada Ecológica rescataron a Roque, el perro mestizo que había caído al Saladillo, y lo devolvieron a su dueño sano y salvo.

Un llamado al 911 permitió que la Brigada Ecológica y de Rescate Animal lograra salvar a un perro mestizo que había caído al arroyo Saladillo este jueves al mediodía.

El operativo se desplegó rápidamente tras la denuncia de vecinos que advirtieron la desesperada situación del animal. Personal de la Brigada, junto a efectivos de Infantería, localizó al perro —un mestizo de pelaje marrón llamado Roque— y puso en marcha maniobras de rescate que terminaron con final feliz: el can fue sacado del agua y puesto a salvo.

Según informaron, Roque se encontraba en regular estado de salud e higiene, pero estable, y fue entregado a su dueño, Claudio, un vecino de 64 años que llegó al lugar apenas supo lo ocurrido.

“Roque ya está con su familia y fuera de peligro”, destacaron desde la Brigada, que remarcó la importancia de la intervención rápida y del llamado de la comunidad para poder concretar este tipo de rescates.

perro saladillo 2