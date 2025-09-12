La Capital | Ovación | Mundial de Clubes

"Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes": la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

El próximo certamen con 32 equipos se jugará en 2029, pero aún no tiene sede designada. Infantino recibió una propuesta concreta para organizarlo

12 de septiembre 2025 · 14:59hs
Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes: la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

El Mundial de Clubes con 32 equipos resultó un absoluto éxito. Aunque al principio hubo muchas dudas sobre este emprendimiento del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, el certamen que se jugó en Estados Unidos y conquistó el Chelsea atrajo las miradas de todo el mundo.

"Será un bin bang para el fútbol", dijo Infantino cuando propuso la idea. Muchos no le creyeron incluso hasta que el Mundial había comenzado. Hoy probablemente haya pocos directivos del fútbol en el mundo que se atrevan a discutir que el mandamás de la Fifa acertó.

La próxima edición se jugará dentro de cuatro años, en 2029, pero la Fifa todavía no designó la sede. Muchos piensan que podría ser en algún país de Europa, aunque ahora surge una posibilidad que lo traería a Sudamérica.

La posibilidad de que se haga en Brasil

Es que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, quien acaba de asumir el cargo, le propuso a Infantino y por ende a la Fifa que Brasil sea el país organizador del próximo Mundial de Clubes.

Xaud se reunió con Infantino en Estados Unidos y le pidió formalmente que le conceda la organización del certamen a su confederación.

"Infantino estaba muy contento y respondió que era totalmente posible", dijo Xaud al diario brasileño O Globo. Y añadió: "Ahora vamos a trabajar para lograrlo. Será un gran objetivo".

Un país con posibilidades de organizarlo

Uno de los argumentos esgrimidos por Xaud ante Infantino es la muy buena actuación que tuvieron los equipos brasileños (Fluminense, Palmeiras, Flamengo y Botafogo) en el Mundial de Estados Unidos. Y el otro fue la impresionante infraestructura futbolera y turística que posee Brasil, lo que lo convierte en un serio candidato.

De hecho, en Brasil se jugó el Mundial de 2014 y para muchos fue la mejor Copa del Mundo de la historia. Tiene muchas sedes, algunas con más de un estadio a la altura de un certamen de esa jerarquía, y tiene experiencia en la organización de grandes eventos ya que en 2016 se hicieron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

La política de Newells menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Día de la migraña: qué opciones terapéuticas hay para este fuerte dolor de cabeza

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

El gobernador de Santa Fe se reunió en Córdoba junto a otros mandatrios provinciales. Estreno del frente nacional de cara a la campaña de las elecciones del 26 de octubre

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

