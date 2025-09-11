Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Newell's concentró este jueves en Bella Vista con 26 futbolistas, entre los que esta el mediocampista Josué Colman, que posiblemente sea titular contra Atlético Tucumán en el Coloso. El paraguayo entrenó con los titulares y tiene chance de debutar con la camiseta rojinegra desde el comienzo del partido.
Cristian Fabbiani citó a Luciano Herrera y Gaspar Iñíguez, ausentes la fecha pasada por lesiones en el soleo derecho e isquiotibial derecho, respectivamente. Herrera, que era titular hasta la lesión, parece complicado que se vaya a arriesgarlo desde el inicio, teniendo en pocos días el partido de cuartos de final de la Copa Argentina.
Pese a que Carlos González fue llevado con cuidado durante la semana por una molestia, también fue citado y es probable que aparezca entre los once.
Cristian Fabbiani probó en la semana de centrodelantero a Darío Benedetto, que en principio iría desde el banco para cuidarlo para la Copa Argentina, y a Giovani Chiaverano.
Juanchón García es baja
Según la lista de concentrados, hay novedades con respecto a los centrodelanteros de Newell's. Porque Juan Manuel García "no estará a disposición ya que se encuentra recuperándose de un esguince de tobillo", según el parte médico del club.
Pero no es todo en relación a los nueve. Genaro Rossi, que no juega en Newell's desde 2023 y se reincorporó recientemente, al interrumpir el préstamo con Colón, está dentro de los concentrados.
Juan Espínola regresó de la convocatoria al seleccionado paraguayo para las eliminatorias, se sumó al plantel y estará en el arco.