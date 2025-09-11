Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

El mediocampista paraguayo fue llamado por primera vez y tiene la chance de ser titular. Citaron a Luciano Herrera y Gaspar Iñíguez, tras estar lesionados

Newell's concentró este jueves en Bella Vista con 26 futbolistas, entre los que esta el mediocampista Josué Colman , que posiblemente sea titular contra Atlético Tucumán en el Coloso. El paraguayo entrenó con los titulares y tiene chance de debutar con la camiseta rojinegra desde el comienzo del partido.

Cristian Fabbiani citó a Luciano Herrera y Gaspar Iñíguez , ausentes la fecha pasada por lesiones en el soleo derecho e isquiotibial derecho, respectivamente. Herrera, que era titular hasta la lesión, parece complicado que se vaya a arriesgarlo desde el inicio, teniendo en pocos días el partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

Pese a que Carlos González fue llevado con cuidado durante la semana por una molestia, también fue citado y es probable que aparezca entre los once.

Cristian Fabbiani probó en la semana de centrodelantero a Darío Benedetto, que en principio iría desde el banco para cuidarlo para la Copa Argentina, y a Giovani Chiaverano.

Juanchón García es baja

Según la lista de concentrados, hay novedades con respecto a los centrodelanteros de Newell's. Porque Juan Manuel García "no estará a disposición ya que se encuentra recuperándose de un esguince de tobillo", según el parte médico del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1966277442575675718&partner=&hide_thread=false Newell’s Atlético Tucumán



Fecha 8 | Viernes 12/9 - 21:15hs

Estadio Marcelo Bielsa

#TorneoBetano | Clausura 2025



Seguilo en vivo por ESPN Premium. Suscribite al pack fútbol https://t.co/60uHMeQRjg. pic.twitter.com/1iWCAt8is9 — Newell’s Old Boys (@Newells) September 11, 2025

Pero no es todo en relación a los nueve. Genaro Rossi, que no juega en Newell's desde 2023 y se reincorporó recientemente, al interrumpir el préstamo con Colón, está dentro de los concentrados.

Juan Espínola regresó de la convocatoria al seleccionado paraguayo para las eliminatorias, se sumó al plantel y estará en el arco.