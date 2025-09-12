Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

El equipo de Fabbiani necesita de una victoria este viernes en el Coloso para enderezarse en el torneo, tal cual sucedió hace seis meses en Tucumán

Ever Banega, capitán y responsable de comandar a Newell's desde adentro de la cancha.

Seis meses atrás, Newell’s visitó a Atlético Tucumán, con urgencias de todo tipo. Llegaba de perder con Barracas Central, previamente con Central y arrastraba una campaña muy mala. Para Cristian Fabbiani fue su segunda presentación en el banco rojinegro. La Lepra ganó por 2 a 1 y el equipo empezó poco a poco a enderezarse en el torneo.

La historia se repite. El conjunto rojinegro atraviesa un panorama parecido , frente a la necesidad de levantarse de inmediato, justamente contra el Decano tucumano, ahora en el Coloso.

Este viernes, a las 21.15,Newell’s jugará por mucho más que los tres puntos y el primer triunfo de local en el Clausura. Buscará el envión anímico que lo estimule, le permita creer que la clasificación a la fase final no es una utopía y le brinde mayores fuerzas para el trascendente compromiso del miércoles 17 de septiembre, contra Belgrano, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Fabbiani fue capaz de recomponer un equipo que perdía sin pausa cuando asumió como entrenador. Otra vez tiene por delante esa misión. Con un margen de maniobra mucho menor. Porque ya no dispone del desequilibrante Mateo Silvetti, autor de dos goles en esa noche tucumana de reconstrucción.

Tampoco a Keylor Navas, uno de los pilares del crecimiento rojinegro durante la primera mitad del año. El Ogro cuenta en la actualidad con un plantel con menos categoría del que tenía. Y eso es mucho.

>> Leer más: Newell's apelará ante el TAS la inhibición que le dictó la Fifa por la deuda con un club uruguayo

Con la disputa de la 8ª fecha se llegará a la mitad de los partidos de la fase de grupos. Newell’s se ubica antepenúltimo. Si continúa sin ganar, le será cada vez más difícil ilusionarse con meterse entre los ocho mejores que jugarán los octavos de final.

Newell's, 4 fechas sin triunfos en el Coloso

Cada punto que deje en el camino, le costará caro. Más si sucede en el Parque. Es un hándicap demasiado alto el que dio hasta el momento en su estadio. Lleva cuatro partidos sin triunfos (Banfield 1-2, Central Córdoba 1-1, Defensa y Justicia 1-1 y Barracas Central 1-2).

Por lo tanto, no le queda otra opción que la victoria contra el conjunto de Lucas Pusineri, si es que quiere tener una mínima ambición en la liga.

Hace apenas un mes le ganó 3 a 2 por los octavos de final de la Copa Argentina. Esta noche no cambiarán tanto los nombres de los futbolistas de uno y otro lado. Por qué no pensar en que se repita un resultado favorable. Al fin de cuentas, el equipo tucumano parece ser el rival ideal en esta temporada para que la Lepra tenga satisfacciones.

Salta2 Carlos González celebra el tercer gol de Newell's ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Claro que para eso, Newell’s tiene que recuperar cuestiones básicas: agresividad defensiva, creación y contundencia. Estos últimos aspectos del juego son las principales carencias. Complejas de resolver porque no encuentra los intérpretes.

El mediocampo, con un debutante

Tan es así que el entrenador probó esta semana con Josué Colman para estar desde el inicio, pese a que se incorporó recientemente y todavía ni siquiera fue al banco.

A la chance de que juegue el mediocampista ofensivo paraguayo, se agrega la posible presencia del atacante Franco Orozco, incorporado en el último mercado de pases y que salta de titular a suplente sin escalas, o directamente a no jugar ni un minuto. A Luciano Herrera, que tuvo una lesión muscular, se lo cuidará para la Copa Argentina.

image - 2025-09-11T203007.841 Josué Colman puede debutar con la camiseta de Newell's. CANOB Oficial

Ni siquiera existe certeza de quién será el centrodelantero, si bien el puesto sería para Cocoliso González, que se recuperó de una molestia. Pipa Benedetto no sería arriesgado desde el inicio, pensando en la Copa Argentina. Y Juanchón García quedó afuera por un esguince de tobillo. El entrenador ensayó con Giovani Chiaverano, que de nueve tiene poco.

>> Leer más: Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ante esta serie de situaciones, es inevitable pensar en la serie de complicaciones con las que se encuentra Newell’s para armar un conjunto competitivo. Ese que tanto espera el hincha, que suma frustración tras frustración aunque siempre mantiene un cuota de esperanza.

Por más que cueste creer, una vez que la pelota esté en movimiento, la hinchada tendrá la expectativa de ver algo distinto. Entre otras razones, porque espera que el equipo brinde señales confiables para el encuentro inminente por la Copa Argentina. Habrá que apelar a la memoria y recordar lo que pasó en Tucumán para tener optimismo. Aunque cueste.

Las formaciones:

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Tabares; Ever Banega y Luca Regiardo; Franco Orozco, Josué Colman y Gonzalo Maroni; Carlos González.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich.

Hora y TV: 21.15 - ESPN Premium.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Fernando Espinoza.