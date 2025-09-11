La Capital | Política | Milei

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

El presidente rechazó la iniciativa impulsada por los gobernadores. Sostiene que "altera la finalidad" del instrumento. El proyecto vuelve al Senado

11 de septiembre 2025 · 21:40hs
El presidente Javier Milei rechazó el proyecto impulsado por los gobernadores para coparticipar los ATN. 

El presidente Javier Milei rechazó el proyecto impulsado por los gobernadores para coparticipar los ATN. 

El presidente Javier Milei vetó la ley para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y giró el proyecto rechazado al Senado.

El Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa impulsada por los gobernadores establecía un reparto de los recursos por medio de un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional” y priva al Estado de poder contar con “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Tras el veto, la Cámara alta deberá resolver si da un nuevo impulso al proyecto. Para convertirse en ley debe sumar dos tercios de los presentes en ambas Cámaras.

La medida se da en paralelo a la convocatoria al diálogo que dispuso la gestión de Milei, luego de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en una postura que los propios mandatarios provinciales han calificado como contradictoria.

De hecho, este jueves el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a tres gobernadores afines a la Casa Rosada: el mendocino Alfredo Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero.

>> Leer más: Tensión entre Milei y los gobernadores: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

Curiosamente, el decreto del veto lleva la firma de Francos y Caputo, los integrantes del gabinete encargados de acercar posiciones con los gobernadores.

Los vetos de Milei

Este miércoles, Milei vetó otros dos proyectos impulsados por el Congreso por amplias mayorías. Uno es la ley de financiamiento universitario, que garantiza fondos para las casas de altos estudios y recomponer salarios de los profesores y el personal no docente. El otro es la emergencia pediátrica, que estipula aumentos para el hospital Garrahan y otros efectores.

La oposición analiza pedir una sesión de la Cámara de Diputados para el próximo miércoles para tratar ambos proyectos. Son los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.

En caso de concretarse, será la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que el peronismo obtuvo el 46 por ciento de los votos.

Noticias relacionadas
milei envio sus condolencias a la familia del activista asesinado en utah

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

La comunidad universitaria de Rosario, movilizada contra la política del gobierno de Javier Milei.

El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Javier Milei presentará en cadena nacional el proyecto de presupuesto 2026. 

En medio de la turbulencia política, Milei presentará el presupuesto en cadena nacional

Javier Milei presentará en cadena nacional el proyecto de presupuesto 2026. 

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Ver comentarios

Las más leídas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Lo último

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Mariana Ortigala y Lorena Córdoba seguirán en prisión preventiva por una serie de aprietes al dueño de la agencia El Califa
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Ovación
Los Juegos Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Los Juegos Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Los Juegos Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Rugby Championship: Pumas y Wallabies tienen todo listo para la revancha en Sidney

Rugby Championship: Pumas y Wallabies tienen todo listo para la revancha en Sidney

Policiales
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La Ciudad
Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría

Por hacer pintadas, hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el modo primavera con un jueves soleado

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio
Ovación

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado
POLICIALES

Norma Acosta quedó presa por seis meses acusada de organizar un autoatentado

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler
La Ciudad

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Newells: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: cómo le fue a la reserva ante Belgrano y a los pibes de la 2012 en Paraguay