La Capital | Información General | muerto

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida hace cuatro días al salir de su hospedaje en Copacabana

11 de septiembre 2025 · 17:04hs
Alejandro había sido visto por última vez el domingo pasado 

Alejandro había sido visto por última vez el domingo pasado 

Alejandro Ainsworth, un turista argentino de 54 años, apareció muerto tras estar cuatro días desaparecido en Brasil. La víctima fue vista por última vez al salir de su hospedaje en Copacabana y su cuerpo fue hallado este jueves cerca de una favela en Río de Janeiro.

El hombre, oriundo de Buenos Aires, fue visto por última vez la noche del domingo cuando una cámara de seguridad del lugar donde se hospedaba lo filmó saliendo del lugar a las 23.44. Sus hijos viajaron a la ciudad brasileña tras perder el contacto ese mismo día e impulsar la búsqueda con la policía.

Sin embargo, a pocas horas de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias. En este sentido, los hijos de la víctima denunciaron que le sacaron 3.500 dólares de la cuenta y que solicitaron en su nombre un préstamo de $4.000.000

>> Leer más: Lo mataron tras pasar cuatro años escondido con sus hijos en bosques de Nueva Zelanda

Qué se sabe hasta ahora

Además de los movimientos de dinero, los investigadores que llevan adelante la búsqueda confirmaron que ese mismo lunes por la mañana apareció una foto sacada con el celular de Ainsworth donde se ve una camioneta estacionada sobre una especie de pastizal.

El hallazgo de la fotografía permitió determinar la hora en la que se sacó la imagen por lo que se descubrió que el teléfono del hombre de 54 años estuvo activo hasta las 21 de ese lunes. Sin embargo, los investigadores no pudieron localizar la ubicación de su última actividad.

La denuncia de la familia

El lunes por la tarde los encargados del hotel donde se alojaba Ainsworth llamaron a la familia porque Alejandro debía hacer el check out y no aparecía. A partir de ahí, los hijos realizaron la denuncia y empezó un operativo a cargo de la Policía de Turistas.

Mientras que el consulado argentino en Río de Janeiro también notificó a las autoridades para iniciar la búsqueda. En paralelo, se inició un rastreo en los hospitales públicos de la capital brasileña.

Si bien las búsquedas arrojaron resultados negativos a lo largo de todos estos días, este jueves el hombre de 54 años fue hallado muerto cerca de una favela de Río de Janeiro.

Noticias relacionadas
un futbolista murio a los 32 anos y su familia demanda a astrazeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Distintos productos para el cabello fueron considerados ilegales por Anmat

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Milei amenaza con vetar el proyecto que busca repartir de forma automática los ATN a las provincias

Tensión entre Milei y los gobernadores: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

El dato de la inflación de julio permite calcular el monto de los próximos haberes de Anses

Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Lo último

Nobis Medical: innovación al servicio de la salud

Nobis Medical: innovación al servicio de la salud

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Mariana Ortigala y Lorena Córdoba seguirán en prisión preventiva por una serie de aprietes al dueño de la agencia El Califa
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿cambio de esquema?

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Ovación
Los Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Los Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Los Jadar 2025 en Rosario, el lugar donde conviven los atletas con sus ídolos de siempre

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Rugby Championship: Pumas y Wallabies tienen todo listo para la revancha en Sidney

Rugby Championship: Pumas y Wallabies tienen todo listo para la revancha en Sidney

Policiales
Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

La Ciudad
El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría

Por hacer pintadas, hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Por Facundo Borrego
Política

Provincias Unidas va al campo a mostrar músculo tras la derrota libertaria

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur
POLICIALES

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento
Información General

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día
La Ciudad

Pasaportes fallados: en el aeropuerto de Rosario se pueden reponer en el día