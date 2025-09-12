La Capital | Policiales | Roldán

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Juan Marcelo L. quedó bajo prisión preventiva por diferentes delitos cometidos en un contexto de violencia de género

12 de septiembre 2025 · 09:13hs
El sospechoso fue detenido el último domingo a la noche en Roldán.

Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso fue detenido el último domingo a la noche en Roldán.

Un hombre de 42 años fue imputado por una denuncia de violencia de género en Roldán. Según la Fiscalía Regional de Rosario, encerró a su expareja durante más de 24 horas, le pegó y la obligó a consumir drogas. A partir de la intervención de la policía, la Justicia provincial ordenó que permanezca bajo prisión preventiva.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la medida cautelar por un operativo realizado el último domingo a la noche en Santiago del Estero al 400. Esa noche, la policía encontró a la mujer inconsciente y tendida debajo de una cama de dos plazas.

Juan Marcelo L. fue detenido después del procedimiento y continuará privado de su libertad hasta que se realice la audiencia preliminar al juicio por la causa penal. De acuerdo a los reportes de los médicos intervinientes, la paciente de 37 años recibió un botellazo en la cabeza y también presentaba otras lesiones como consecuencia de lo ocurrido durante el fin de semana dentro de la vivienda.

Golpeada y encerrada en Roldán

La evidencia presentada por la fiscal Agustina Fertitta indica que la denunciante fue a la casa de su expareja el último sábado. La visita registrada alrededor de las 19 fue una reacción ante los mensajes telefónicos con amenazas de muerte que también habían recibido integrantes de su familia.

En primer lugar, el dueño del inmueble echó a la hija menor de edad de la mujer, que estaba con ella cuando ingresaron. A continuación le dio sustancias estupefacientes sin su consentimiento y la agredió físicamente. La víctima se golpeó la cabeza contra la pared y quedó inconsciente.

>> Leer más: Violencia familiar y de género, una problemática que preocupa al Poder Judicial

Al día siguiente, Juan Manuel L. recibió a parientes de su expareja en dos oportunidades. En ambas ocasiones afirmó que ella se había ido de la casa a las 14 del domingo. En esta instancia les entregó la motocicleta y el teléfono celular. Dadas las sospechas sobre la situación, un testigo se asomó por una ventana de la habitación y llegó a ver las piernas de la mujer debajo de la cama.

Después de la denuncia, el Comando Radioeléctrico ingresó a la vivienda a las 22.30 y el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó del traslado hasta un centro de salud local. El primer examen médico señala que la víctima sufrió golpes en los brazos, las rodillas y una escoriación en el glúteo derecho. Cerca del amanecer del lunes siguiente la derivaron al Hospital Centenario de Rosario.

El sospechoso quedó detenido en la comisaría 6ª de Roldán. Cuatro días después, el juez Hernán Postma aceptó el pedido de prisión preventiva por amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad agravada y lesiones leves dolosas agravadas por el contexto de violencia de género.

Noticias relacionadas
La persecución policial finalizó en el barrio Cantegril.

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

El segundo incendio en la agencia de El Califa de Mendoza al 4200 afectó sólo el frente, sin provocar daños importantes. 

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

La víctima fue internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

El gobierno provincial entregó pistolas Taser en Rosario.

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Ver comentarios

Las más leídas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Lo último

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

El vehículo médico fue robado a la noche en la zona sur de Rosario y una agente resultó herida por un disparo en el operativo

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Evangelina Anderson respondió los rumores de romance con Paredes

Newells calificó de decisión arbitraria la inhibición de la Fifa por una deuda

Newell's calificó de decisión "arbitraria" la inhibición de la Fifa por una deuda

Ovación
Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Policiales
Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

La Ciudad
Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

Veto al financiamiento universitario: Esperábamos que Milei recapacitara
La Ciudad

Veto al financiamiento universitario: "Esperábamos que Milei recapacitara"

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

El gobierno también vetó la ley de emergencia en pediatría