Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Un hombre de 42 años fue imputado por una denuncia de violencia de género en Roldán . Según la Fiscalía Regional de Rosario, encerró a su expareja durante más de 24 horas, le pegó y la obligó a consumir drogas . A partir de la intervención de la policía, la Justicia provincial ordenó que permanezca bajo prisión preventiva.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la medida cautelar por un operativo realizado el último domingo a la noche en Santiago del Estero al 400. Esa noche, la policía encontró a la mujer inconsciente y tendida debajo de una cama de dos plazas .

Juan Marcelo L. fue detenido después del procedimiento y continuará privado de su libertad hasta que se realice la audiencia preliminar al juicio por la causa penal. De acuerdo a los reportes de los médicos intervinientes, la paciente de 37 años recibió un botellazo en la cabeza y también presentaba otras lesiones como consecuencia de lo ocurrido durante el fin de semana dentro de la vivienda.

La evidencia presentada por la fiscal Agustina Fertitta indica que la denunciante fue a la casa de su expareja el último sábado. La visita registrada alrededor de las 19 fue una reacción ante los mensajes telefónicos con amenazas de muerte que también habían recibido integrantes de su familia .

En primer lugar, el dueño del inmueble echó a la hija menor de edad de la mujer, que estaba con ella cuando ingresaron. A continuación le dio sustancias estupefacientes sin su consentimiento y la agredió físicamente. La víctima se golpeó la cabeza contra la pared y quedó inconsciente.

Al día siguiente, Juan Manuel L. recibió a parientes de su expareja en dos oportunidades. En ambas ocasiones afirmó que ella se había ido de la casa a las 14 del domingo. En esta instancia les entregó la motocicleta y el teléfono celular. Dadas las sospechas sobre la situación, un testigo se asomó por una ventana de la habitación y llegó a ver las piernas de la mujer debajo de la cama.

Después de la denuncia, el Comando Radioeléctrico ingresó a la vivienda a las 22.30 y el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó del traslado hasta un centro de salud local. El primer examen médico señala que la víctima sufrió golpes en los brazos, las rodillas y una escoriación en el glúteo derecho. Cerca del amanecer del lunes siguiente la derivaron al Hospital Centenario de Rosario.

El sospechoso quedó detenido en la comisaría 6ª de Roldán. Cuatro días después, el juez Hernán Postma aceptó el pedido de prisión preventiva por amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad agravada y lesiones leves dolosas agravadas por el contexto de violencia de género.