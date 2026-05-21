Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de "Cien años de soledad"

Es hora de volver a Macondo. Netflix anunció el estreno de la esperada segunda temporada de la serie de “Cien años de soledad”, basada en la popular novela de Gabriel García Márquez. El 5 de agosto se podrán ver siete de los ocho episodios de esta parte y el 26 de agosto estará disponible el Gran Final.

En su primera temporada, la serie introdujo al pueblo de Macondo, marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios. Eso comienza a resquebrajarse poco a poco cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decide atacar a Macondo. En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo: con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, “Cien años de soledad” se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, afirma Laura Mora, una de las directoras.

“Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano. Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.”, dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix.

Sinopsis de "Cien años de soledad: Segunda Parte"

Tras la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

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Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.