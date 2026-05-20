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Camilo vuelve a Rosario con su "Worldwide Tour 2026"

El cantautor colombiano se presentará el 30 de octubre en el Metropolitano Rosario con un show que recorrerá sus grandes éxitos

20 de mayo 2026 · 16:05hs
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Camilo se presenta en Rosario con su nueva gira mundial

Camilo se presenta en Rosario con su nueva gira mundial

Buena noticia para La Tribu argentina: Camilo regresa a Rosario en el marco de su gira "Worldwide Tour 2026". El reconocido cantautor de Medellín se presentará el 30 de octubre, a las 21, en el Metropolitano Rosario.

La última vez que visitó la ciudad fue en mayo de 2023, también en el Metropolitano, y ahora vuelve convertido definitivamente en uno de los grandes referentes del pop latino actual. Aunque debutó oficialmente como cantante en 2019, durante años fue el autor detrás de canciones interpretadas por varios artistas de Latinoamérica, construyendo una identidad musical propia mucho antes de lanzarse como solista.

En esta nueva visita, Camilo repasará las canciones que marcaron su carrera y conquistaron al público latino, como "Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara" y "Manos de Tijera". También estarán presentes los temas de su etapa actual, como las canciones de su último disco "Cuatro", donde la búsqueda artística y una faceta más íntima tomaron protagonismo.

El amor, en todas sus formas, sigue siendo el eje central de la propuesta de Camilo y también el corazón de este Worldwide Tour 2026: el amor por la familia, los vínculos y la celebración. Una idea que también se refleja en La Tribu, la comunidad de seguidores que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia, transformándose en mucho más que un fandom.

>> Leer más: Camilo hará su debut hoy en Rosario

Las entradas para el show de Camilo

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 22 de mayo a las 13:00. Se podrán conseguir a través de la web de la ticketera Turbo Entrada, en la boletería del Metropolitano y en Mitre al 737.

>> Leer más: Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N' Roses, tocará en Rosario

La carrera detrás del éxito de Camilo

Antes de su debut como intérprete, Camilo hizo un largo recorrido. El cantautor de Medellín escribió múltiples éxitos para artistas como Becky G y Natti Natasha, Bomba Estéreo, Mau y Ricky y Karol G, Sebastian Yatra y Mau y Ricky y Bad Bunny, entre otros.

Debutó a nivel internacional con su sencillo “No te vayas”, cuyo video generó millones de vistas en tiempo record. Meses después lanzó su primer álbum llamado “Por primera vez”, que debutó en el #1 en la lista Latin Pop Album Chart de Billboard.

El colombiano se convirtió en el artista más nominado y premiado en la 22ª entrega anual del Latin Grammy, logrando tener diez nominaciones y recibiendo cuatro premios en las categorías Mejor lbum Vocal Pop, Mejor Canción Pop, Mejor Fusión/Performance Urbana y Mejor Canción Tropical.

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