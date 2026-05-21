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Primera C: con un protagonista y dos relegados, los clubes rosarinos van por un buen cierre de semestre

Leones FC está cumpliendo una auspiciosa campaña en su debut en la Primera C. A Central Córdoba le cuesta arrancar y Argentino no levanta

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

21 de mayo 2026 · 06:10hs
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Primera C. Leones FC

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C. Leones FC, dirigido por Franco Ferlazzo, quiere afianzarse en la cuarta categoría en el primer año en los torneos de AFA. 
Central Córdoba con Cacho Sialle busca ser protagonista. Viene de empatar el clásico ante Argentino y el sábado recibe a Ballester.

Central Córdoba con Cacho Sialle busca ser protagonista. Viene de empatar el clásico ante Argentino y el sábado recibe a Ballester.
Argentino comandado por José Previti y con un plantel nuevo todavía no puede encontrar la regularidad que todos esperan.

Argentino comandado por José Previti y con un plantel nuevo todavía no puede encontrar la regularidad que todos esperan.

Faltan 4 jornadas para cerrar la primera parte del torneo en la Primera C para los equipos de Central Córdoba, Leones FC y Argentino que disputan el ascenso buscando llegar a la Primera B. Después vendrá un parate de 15 días y el certamen de la cuarta categoría arrancará el 27 de junio.

A partir ahí se comenzará a vislumbrar a los clubes que apunten a ganar las zonas A y B para jugar la final por el primer ascenso y a los equipos que buscarán clasificar al reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.

El equipo de la familia Messi dio la nota

Hasta el momento disputadas 12 jornadas, el equipo de la familia Messi, conducido por Franco Ferlazzo, sacó una muy buena nota, el Charrúa con Cacho Sialle tuvo un cambió sensible y el Salaíto dirigido por José Previti no puede levantar cabeza.

En lo que va del campeonato los tres equipos sufrieron sendas expulsiones (14 en total) y a los tres clubes les costó repetir los mismos equipos en las jornadas siguientes y a eso hay que agregarle las lesiones de varios jugadores.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Leones FC viene bien

En el nuevo torneo de la Primera C con 28 equipos, el club de la familia Messi con su rendimiento se transformó en una grata sorpresa para la cuarta categoría de AFA. Actualmente se ubica en la segunda colocación con 18 puntos junto a Yupanqui y a 5 unidades de General Lamadrid (23), único líder que el sábado lo estará recibiendo en Arroyo Seco.

El equipo de Franco Ferlazzo lleva convertidos 13 tantos y lo tiene a su capitán Juan Ignacio Vieyra como goleador con 4 conquistas. Al equipo le convirtieron en 12 ocasiones.

En la presente campaña recibió 4 expulsiones: Marcos Benítez, Javier Graieb y Román Elsegood en dos oportunidades en la 6ª y 10ª fecha. A Leones le resta enfrentar a Lamadrid (fecha 13), Luján (14), Sportivo Barracas (15) y Fénix (16).

Córdoba 14
Central Córdoba con Cacho Sialle busca ser protagonista. Viene de empatar el clásico ante Argentino y el sábado recibe a Ballester.

Central Córdoba con Cacho Sialle busca ser protagonista. Viene de empatar el clásico ante Argentino y el sábado recibe a Ballester.

El Matador busca levantar

Central Córdoba está en una etapa en que todos esperan que sea el equipo protagonista en todas las canchas y todavía está en veremos. El equipo solo sumó 14 puntos, 7 con la dupla de Teglia y Acoglanis y los restantes con Cacho Sialle.

Disputadas 12 fechas el Matador está fuera del reducido y a 9 unidades de Lamadrid, líder con 23. En torneo sufrió tres expulsiones: Duré, Gallucci y Altamura. Solo marcó 6 tantos. El Pato Sánchez es el goleador con 2 conquistas. Este sábado juega con Central Ballester, Claypole (14), Yupanqui (15) y D. Español (16).

Argentiino 10
Argentino comandado por José Previti y con un plantel nuevo todavía no puede encontrar la regularidad que todos esperan.

Argentino comandado por José Previti y con un plantel nuevo todavía no puede encontrar la regularidad que todos esperan.

El Sala obligado a salir del fondo

El Garza Previti tomó las riendas del equipo sabiendo dónde se metía y todavía los resultados no aparecen. Disputada 12 jornadas sumó 10 puntos en la Zona A donde Berazategui y Sacachispas son los punteros con 21 unidades.

En la presente campaña, el equipo tuvo 7 expulsiones: Joaquín Cejas, Julián Andrada, Facundo Aronna, Juan Cisneros y Manuel Correa, ambos en dos ocasiones.

Visita a Berazategui , el domingo

El equipo ganó en una ocasión ante Deportivo Paraguayo por 2 a 0 por la 6ª fecha. El domingo tiene una gran chance de volver a la victoria cuando visite a Berazategui, uno de los líderes de la Zona A y salga del fondo de la tabla. El Sala debe enfrentar a Estrella del Sur (14), Lugano (15) y Sacachispas (16).

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