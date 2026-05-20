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Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Los amigos de Serena Andreatta, de 26 años, que falleció en un accidente de tránsito en Queesland, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para que la familia pueda costear los gastos funerarios

20 de mayo 2026 · 19:09hs
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Serena Andreatta

Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en Australia. 

Los amigos de Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un siniestro vial en Australia el jueves pasado, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para que la familia pueda pagar los costos de la repatriación de sus restos.

"La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre. Estábamos empezando una nueva aventura con Sere, esta vez en Queensland, Australia, cuando ocurrió el accidente en el que, tristemente, perdió la vida", escribió en el portal GoFundMe Valentina Accardi, quien viajaba junto a Serena cuando el colectivo volcó en la autopista Bruce Highway y sobrevivió al accidente.

"En medio de este dolor, abro esta campaña para no dejar sola a su familia, quienes se encuentran muy lejos y necesitan viajar de urgencia a Australia. Los fondos recaudados se utilizarán para cubrir los billetes de avión y gastos de la familia aquí, así como los elevados costes funerarios y los trámites necesarios para la repatriación de Sere a Argentina", subrayó.

Y añadió: "Les pido de corazón que nos unamos para aliviar esta enorme carga económica en un momento tan devastador para ellos. Muchísimas gracias por su solidaridad, sus oraciones y por ayudarnos a difundir este mensaje. Con infinito amor y gratitud, Valentina y amigos". Quienes estén interesados en realizar una donación pueden ingresar al siguiente link.

Además, en sus historias de Instagram, Valentina pidió ayuda a quienes se encuentran viviendo en Australia. "Si tienen conocidos en Townsville o alguien que nos pueda brindar alojamiento urgente para la familia de Sere, les pido que me escriban. Cualquier contacto ayuda. Muchas gracias a todos".

HISTORIA1

El accidente

El accidente sucedió el jueves pasado por la noche cuando un colectivo, que transportaba a más de 30 pasajeros, volcó tras chocar con otro vehículo. El siniestro ocurrió en la autopista Bruce Highway, ruta entre Cairns y Airlie Beach en Queensland.

Las autoridades de Queensland describieron la escena como “catastrófica” y confirmaron la muerte de la argentina junto con la existencia de varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales.

Los paramédicos del Servicio de Ambulancias asistieron a los demás pasajeros y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para mantener cerrada la autopista. Varios de los heridos fueron derivados a centros de salud en Townsville, Ayr y Bowen.

Además, informaron que uno de los heridos fue el conductor, de 70 años, quien sufrió lesiones leves. La compañía manifestó que el hombre no excedía la velocidad permitida y obtuvo resultado negativo en los tests de drogas y alcohol, aunque la policía aún no ratificó estos datos.

Serena viajaba junto a su amiga Valentina en aquel micro. Si bien fue rescatada con vida y derivada de urgencia a un centro de salud, falleció poco después por las graves heridas sufridas.

Valentina sobrevivió al accidente y quedó internada en el Hospital Universitario de Townsville. Los médicos informaron a medios de comunicación que estuvo bajo observación mientras evolucionaban favorablemente las lesiones sufridas en el vuelco.

Quién era Serena

Serena era de Rosario, y fue alumna de la Escuela Superior de Comercio, donde realizó el secundario y se graduó en 2017. Con nacionalidad argentina e italiana, en 2020 se instaló en Italia y comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el sector hotelero.

Con el tiempo desarrolló tareas administrativas y hasta lanzó un emprendimiento propio de asesoramiento para argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

En los últimos años recorrió distintos países del mundo y en 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos más visitados por mochileros y amantes del buceo.

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Serena Andreatta era rosarina, viajera y tenía 26 años.

Serena Andreatta era rosarina, viajera y tenía 26 años.

El 17 de abril llegó a Australia. Pasó algunos días en Sidney y después siguió viaje. Hace dos semanas, en la localidad costera de Byron Bay, se encontró con su amiga y "compañera de ruta" Valentina Accardi. Ambas se propusieron seguir recorriendo el país.

>>Leer más: Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El jueves por la noche, el colectivo en el que viajaban sufrió un grave accidente sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano.

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