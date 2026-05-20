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La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Trabajadores de la salud, pacientes y la comunidad sanitaria en general marcharon para exponer el deterioro del sistema de salud a raíz de recortes del gobierno nacional

20 de mayo 2026 · 13:56hs
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La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
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Profesionales de la salud marcharon este miércoles en el centro de Rosario en el marco de la primera Marcha Federal de Salud, que se replicó en las principales ciudades del país. El reclamo de trabajadores y la comunidad sanitaria se centró en el deterioro del sistema producido por las políticas de desfinanciamiento del gobierno nacional. “El sistema de salud está roto, pero estamos a tiempo”, remarcó Jerónimo Ainsuain, presidente de Siprus.

La marcha comenzó en la Plaza 25 de Mayo y llegó por Laprida hasta el Nodo de Salud de Rosario en Rioja 825. Desde allí tomaron Maipú y llevaron su reclamo hasta Santa Fe, para luego girar por Sarmiento hasta la sede del Pami I. En la marcha se pudo ver gremios como Siprus y ATE, relacionados con los efectores de salud, pero también referentes de colegios profesionales y facultades, organizaciones sanitarias, sociales y estudiantiles.

“Ya está roto el sistema de salud, pero estamos a tiempo de tomar algunas medidas que permitan dar marcha atrás con el cierre del Plan Remediar y el plan de inmunizaciones para tener al 80% de la población vacunada”, sentenció Ainsuain en el móvil de LT8.

Marcha federal de Salud 20.5 VB (3)

Además de estos reclamos, en la movilización se pudo escuchar rechazos a la reforma de la ley de salud mental a los recortes en el Pami y al ajuste en programa de discapacidad. También se apuntó contra la reducción en formación y residencias médicas. “El problema es que cada vez es más difícil conseguir profesionales formados y capacitados que quieran trabajar con los honorarios y condiciones que se ofrecen del sistema de salud”, apuntó Ainsuain.

Según el gremialista, un profesional de la salud en el sistema público cobra en promedio 1.5 millones de pesos, mientras que un trabajador en el sector privado percibe unos 8 mil pesos por consulta médica “y se paga a 90 días”.

Recortes en salud

Ainsuain aseguró que el gobierno nacional anunció un recorte de $63 mil millones en las partidas destinadas al sistema público, correspondientes a diferentes programas para 2026. A esa cifra se suma que en 2025 se ejecutó un 40% menos del presupuesto de 2024, al que hay que agregarle un recorte en 2024 del 12% en el presupuesto sanitario nacional respecto a 2023.

Marcha federal de Salud 20.5 VB (1)

“En 2024 recortaron los medicamentos de Pami y un año después tuviste un aumento del 200% de internaciones por descompensación de diabetes”, apuntó el referente de Siprus. Según el sindicato, los recortes en salud se traducen en dificultades para que los pacientes accedan a su tratamiento, más demoras y una peor calidad en la atención ya que “el sistema público tiene que amortiguar el impacto negativo en todo el sistema”.

Resistencia

Mientras trabajadores y pacientes exigen la restitución de programas sanitarios y el fortalecimiento del sistema público de salud, Ainsuain señaló que los hospitales y salas de atención primaria resisten “a costa del esfuerzo de miles de profesionales que resisten a esta presión, pero todo tiene un límite”.

Marcha federal de Salud 20.5 VB

El presidente de Siprus remarcó que Argentina “tiene una tradición sanitarista muy importante donde siempre se le garantizó la salud a cualquier persona y donde las personas no tienen que hipotecar su casa por un tratamiento".

El planteamiento del gremio es que “en vez de corregir los problemas estructurales que se vienen arrastrando o en vez de mejorar lo que funciona mal, el gobierno recorta en algo básico dejando de lado a la salud como derecho universal e imponiendo una lógica mercantil”.

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