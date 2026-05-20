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Santa Fe ya perdió más de 2.870 empresas y 18.395 trabajadores durante la era Milei

Un informe de Cepa, en base a información de la SRT, actualizó a febrero los datos sobre la caída del empleo registrado. La caída sigue. Una autopartista que provee a General Motors cierra su planta en Santa Fe

20 de mayo 2026 · 22:09hs
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Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 361 industrias y 7.345 puestos de trabajo en el sector.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 361 industrias y 7.345 puestos de trabajo en el sector.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la provincia de Santa Fe perdió 2.876 empresas y 18.395 trabajadores registrados, según las estadísticas de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo (SRT). Este movimiento significó caídas de 5,7 % y 2,9 %, respectivamente.

Según un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), los empleadores más golpeados fueron los del rubro de transporte y almacenamiento (-20,2 %) mientras que la mayor pérdida de puestos de trabajo se dio en la actividad de enseñanza (-13,4 %).

El estudio destacó que en noviembre de 2023 había 50.674 empleadores que registraban a sus trabajadores y en febrero pasado esa cifra bajó a 47.798. En el mismo período, los empleados pasaron de 632.761 a 614.366.

Las empresas de hasta 500 trabajadores concentraron la totalidad de la caída (2.884 casos menos). En contraste, se sumaron 8 unidades de más de 500 empleados.

El sector de servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 1.267 empleadores entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Le siguieron la industria manufacturera, con 361 empleadores menos, agricultura, caza, ganadería y pesca con una disminución de 276 y comercio al por mayor y al por menor, que registró 254 empleadores menos.

Puestos de trabajo

La mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en empresas pequeñas y medianas: el 98,5 % del total de la caída del empleo registrado, equivalente a 18.123 puestos (-0,2 %), se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores, mientras que el 1,5 % se produjo en firmas grandes (-3,7 %).

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue Enseñanza, que perdió 9.389 puestos entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Le sigue la industria manufacturera con 7.345 puestos perdidos. También registraron caídas significativas los sectores de Servicio de transporte y almacenamiento, con una reducción de 4.567 trabajadores en el mismo período y Servicios de alojamiento y servicios de comida, con una pérdida de 1.522 puestos de trabajo.

Cierra una autopartista en Pueblo Esther

En este marco, la firma Adient Automotive, proveedora de la automotriz General Motors, decidió cerrar su planta de la localidad santafesina de Pueblo Esther. La empresa ya no fabricará asientos para la planta ubicada en Alvear y cesanteará a 70 empleados.

Adient fabricaba butacas para la Chevrolet Tracker, que GM fabrica en Alvear. Ahora esas autopartes se importarán desde Brasil. A nivel global, la compañía cuenta con 85.000 empleados en 34 países. La empresa nació en octubre de 2016 como una escisión independiente de la división de interiores automotrices de Johnson Control.

Esta empresa había sido de las primeras multinacionales autopartistas en instalarse cuando se radicó la fábrica de Chevrolet al sur de Rosario

La noticia del cierre de la planta de Pueblo Esther fue sorpresivo pero ya había indicios de achiques. Ajustes de personal mediante despidos y retiros voluntarios en 2019 y reducción de producción a partir de entonces. En su apogeo, la fábrica santafesina empleaba a unos 230 personas. Hoy quedan 70. Y en el transcurso de junio se reduciría a cero. El cierre acompaña la crisis del sector automotor.

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