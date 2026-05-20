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Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El Loco y el Pistolero tuvieron una tensa relación desde la llegada del rosarino a la Celeste y, a pesar de una charla reciente, no habrá regreso del delantero

20 de mayo 2026 · 14:49hs
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Luis Suárez no tendrá su regreso a Uruguay en el Mundial a pesar de su charla con Bielsa.

Luis Suárez no tendrá su regreso a Uruguay en el Mundial a pesar de su charla con Bielsa.

Las tensiones entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa trascendieron más allá de la intimidad del vestuario de la selección de Uruguay y marcaron el retiro del Pistolero de su participación con la Celeste. No obstante, con vistas al Mundial 2026, el delantero se habría comunicado con el exentrenador de Newell's para ponerse a disposición.

Según detalló el periodista Diego Domínguez, el atacante de Inter Miami intentó dar marcha atrás con sus declaraciones contra el rosarino y mantuvo una videollamada con el DT durante los últimos días, en la que le pidió disculpas por sus declaraciones públicas sobre el incómodo clima interno del plantel.

A pesar del acercamiento de Suárez, "Bielsa le bajó el pulgar" y le habría comunicado que no será tenido en cuenta como una alternativa para el ataque de Uruguay, por lo que no formará parte de la lista de 26 jugadores que viajará a la Copa del Mundo.

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El rosarino no logró esquivarle a las críticas desde su llegada a Uruguay.

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La declaraciones previas de Luis Suárez

Mi relación con Bielsa solo fue profesional. La primera charla que tuve fue el 6 de junio, previo a que me reintegre en la Copa América 2024. Es la primera conversación que tuve con él a nivel personal. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, reconoció el Pistolero en una entrevista con DSports de Uruguay.

Al respecto, el exdelantero de Barcelona se refirió al caso de uno de sus compañeros, quien dejó de ser citado para la Celeste. “Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”, expresó.

En ese contexto, Domínguez resaltó que Suárez se comunicó con Bielsa para pedirle disculpas por sus declaraciones y las diferencias que mantuvieron antes de su retiro de la selección, aunque esta conversación no modificó la postura del DT.

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Suárez y Bielsa tuvieron desencuentros y el Pistolero se retiró de la selección uruguaya.

Suárez y Bielsa tuvieron desencuentros y el Pistolero se retiró de la selección uruguaya.

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Bielsa irá al Mundial con Uruguay

Luego de finalizar en la tercera posición de las Eliminatorias sudamericanas, igualado en puntos con Colombia, Brasil y Paraguay; Uruguay clasificó a la Copa del Mundo y compartirá el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El debut de la Celeste en el Mundial será el 15 de junio ante el seleccionado asiático en Miami, Estados Unidos, y, unos días después, el 21 del mismo mes, enfrentarán a Cabo Verde también en Florida. Finalmente, cerrarán la fase de grupos ante España el 26 de junio en Guadalajara, México.

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