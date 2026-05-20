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Monumento: buscarán estrenar las obras de refacción el 17 de junio

En la previa del Día de la Bandera, está previsto que se produzca un acto inaugural con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro para encabezar la ceremonia de promesa de fidelidad a la enseña patria.

20 de mayo 2026 · 06:10hs
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El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

De no mediar sorpresas, las obras de remodelación del Monumento a la Bandera ya tienen en agenda su jornada de estreno. El 17 de junio está prevista la primera promesa de fidelidad a la celeste y blanca. Y se presentará como una oportunidad propicia para dejar formalmente inauguradas las tareas de refacción que tantas idas y vueltas ocasionaron a lo largo de décadas. Para ello, está contemplado que el gobernador Maximiliano Pullaro encabece el acto al que acudirán miles de alumnos formados en el patio cívico. Por parte de la contratista, la cuenta regresiva para culminar con el proyecto de refacción estará llegando a su fin las próximas semanas.

Con el traspaso a la órbita provincial del plan de rehabilitación, el emblema de la ciudad luce ya casi restaurado. Lo único que quedará para una etapa posterior al Día de la Bandera será un obrador que quedará en la subida por calle Santa Fe para detalles a concretar, y también para ver si se avanza con una tarea que se planteó por fuera del proyecto original. Es que la explanada sobre la proa ha sido la superficie en la que se han montado múltiples escenarios y atraviesa un deterioro pronunciado. Se trata de un trabajo de bajo presupuesto, al estilo bacheo de vereda y reposición de algunas baldosas seriamente dañadas.

>>Leer más: Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

El piso luce agrietado en mucha de las losetas, fisurado, y debería ser renovado. Si se computan las dos bajadas por Santa Fe y Córdoba, la superficie rondaría unos 4 mil metros cuadrados a completarse. Este extra ya comenzó a tener conversaciones entre el gobierno provincial y la contratista, a la espera de una definición.

Lo cierto es que el 17 de junio por la mañana está previsto el acto oficial de inauguración junto a la promesa de fidelidad para luego desarrollar al menos dos jornada más con el fin de que más escuelas participen del acto patrio.

Monumento a la bandera 18.5 MB

Por lo pronto, las últimas tareas de puesta en valor se están desarrollando por estas horas en la Sala de las Banderas, trabajos de albañilería en torno al perímetro de la fuente, que incluye la nueva iluminación y el llenado de este espacio con agua, en la cripta y también en el propileo donde hace dos semanas se reencendió la llama votiva. Son tareas en diferentes frentes de obra, con el objetivo de dejar todo al descubierto y finalizado hacia el 10 de junio, con un "pulmón" de tiempo de cara al acto previsto para el 17.

A fines de marzo, el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión para finalizar las obras en el Monumento Nacional a la Bandera, tareas que comenzaron hace más de una década. El primer paso fue pagar toda la deuda que el Estado Nacional había contraído con Dyscon y poder así acelerar las obras.

>>Leer más: El Monumento a la Bandera reencendió su llama votiva en su etapa final hacia el 20 de Junio

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas luego de 11 años de idas y vueltas por la falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tuviera que detener las obras durante varios períodos desde su comienzo.

Qué trabajos se están haciendo en el Monumento

Los operarios de Dyscon SA centran sus tareas en la Sala de las Banderas y en la fuente de la proa. Además, hay trabajos menores en las rejas y el ascensor de la torre.

En la Sala de las Banderas se remodela la iluminación y el tendido eléctrico. Una vez terminado, se dará paso a la limpieza del lugar, “que demora bastante tiempo”, aseguran.

>> Leer más: Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

En tanto, en la fuente de la proa del Monumento a la Bandera se está colocando nueva iluminación y se realizan pruebas de llenado.

A principios de mayo, la llama votiva había sido apagada para unas reparaciones, pero fue un corte que apenas duró unos días. Los rosarinos que pasen por el lugar podrán verla encendida.

En concreto, desde la contratista rosarina Dyscon SA apuestan a quitar el obrador en la parte baja del Monumento a la Bandera antes del 20 de junio y así, el próximo Día de la Bandera tener una celebración libre de andamios y elementos de obra.

Una década de obras en el Monumento

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una cronología de anuncios que quedaron en los diarios, las promesas de un Monumento "a nuevo" cumplen una década.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes; finalmente, todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30% de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiara la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras, en marzo de 2026 el gobierno provincial se hizo cargo de casi el 30% que falta para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así se llegue al 20 de junio tal como se había especulado.

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