Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N' Roses, tocará en Rosario La fecha será este viernes 22 de mayo en La Sala de las Artes, acompañados por la banda local Atemporal 20 de mayo 2026 · 14:51hs

Gilby Clarke fue parte de los Guns N' Roses durante una de las giras más intensas de los noventa

El reconocido guitarrista y compositor Gilby Clarke, recordado mundialmente por su paso por Guns N’ Roses, llegará a Rosario en el marco de su gira por Sudamérica. Antes de una doble presentación en la Ciudad de Buenos Aires, el músico se presentará este viernes 22 de mayo en La Sala de las Artes (Suipacha 98 bis). Abrirá el show la banda rosarina Atemporal.

Clarke formó parte de Guns N’ Roses durante tres años en los 90, durante una de las etapas más intensas de la banda. Se sumó a la formación en 1991, como sucesor de Izzy Stradlin, y participó de la recordada gira “Get In The Ring, Motherfucker”. Con 28 meses de duración y varios episodios polémicos, culminó en Buenos Aires a mediados de 1993.

Además de su trayectoria con el grupo, Gilby desarrolló una sólida carrera solista con discos aclamados dentro de la escena del rock internacional. En 1994, lanzó su álbum debut como solista, “Pawnshop Guitars”, que contó con destacadas contribuciones de varios de sus amigos, incluidos todos los entonces integrantes de los Guns N' Roses. En Argentina, se convirtió en disco de oro.

En 2021, lanzó “The Gospel Truth”, su octavo disco, uno de los más exitosos a nivel global.