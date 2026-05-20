Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Fiscales federales de Estados Unidos anunciaron cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de aeronaves civiles operadas por exiliados cubanos asentados en Miami en 1996, con lo que el gobierno estadounidense intensifica la presión sobre el gobierno socialista de Cuba.

La acusación formal alega que Castro ordenó el derribo de dos avionetas operadas por el grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro, que cumple 95 años el próximo mes, era en ese entonces el ministro de Defensa de Cuba. Los cargos, que fueron presentados en secreto por un jurado investigador en abril, incluyen asesinato y destrucción de una aeronave. Cinco pilotos militares cubanos también fueron acusados.

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en Miami durante una ceremonia realizada para honrar a quienes murieron en el ataque. “Eran civiles desarmados y estaban volando misiones humanitarias para el rescate y la protección de personas que huían de la opresión a través del estrecho de Florida”.

Ante la pregunta sobre hasta dónde llegarán las autoridades estadounidenses para que Castro enfrente cargos en Estados Unidos, Blanche respondió que “se emitió una orden de arresto. Así que esperamos que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”.

Cuando se le preguntó qué ocurrirá después para Cuba, el presidente estadounidense Donald Trump respondió: “Vamos a ver”. Agregó que Estados Unidos está listo para proporcionar asistencia humanitaria a una “nación en quiebra”.

Los cargos representan una amenaza real tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas armadas estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con drogas en Nueva York. “Va a tener que andar con mucho cuidado a partir de ahora”, señaló Peter Kornbluh, especialista en la relación Estados Unidos-Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acusación formal como una maniobra política que sólo buscaba “ justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”. En un mensaje en redes sociales, acusó a Estados Unidos de mentir y manipular los hechos en torno al derribo, incluyendo ignorar repetidas advertencias de funcionarios cubanos de la época de que se defenderían de “peligrosas violaciones” de su espacio aéreo “por connotados terroristas”.