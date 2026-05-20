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Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: "Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó un video con Ricardo Darín, Marina Bellati y otros actores para alertar sobre los límites de la IA

20 de mayo 2026 · 16:59hs
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Un conjunto de actores participa en un video para alertar sobre el uso de la inteligencia artificial

Un conjunto de actores participa en un video para alertar sobre el uso de la inteligencia artificial

Sin dudas, el avance de la inteligencia artificial genera preocupación en distintos sectores, especialmente en el mundo audiovisual. Videos hiperrealistas, imágenes manipuladas y contenidos creados digitalmente ponen en debate los límites del uso de esta herramienta. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices compartió una campaña audiovisual para concientizar sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual.

Con un video protagonizado por reconocidos actores y actrices, la asociación busca poner en discusión el impacto de estas herramientas en el trabajo y en la utilización de la imagen y la voz de los intérpretes. “¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, dice Ricardo Darín en el video en el que también participaron Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentiles.

El video, compartido en las redes oficiales de la asociación, forma parte de una campaña para proteger los derechos laborales de los actores y reflexionar sobre los límites y riesgos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual.

>> Leer más: La Asociación Argentina de Actores salió en defensa de Ricardo Darín

El video de la Asociación Argentina de Actores

"Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, advirtió Gustavo Garzón en el video. “Pero mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”, agregó Diego Gentile.

Por su parte, Marina Bellati sostuvo: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan”. En este sentido, recordó que en distintos países ya existen leyes y convenios para proteger a los artistas frente al avance de estas tecnologías.

Ricardo Darín también agregó: "Vos tenes derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño". El video concluyó con un mensaje claro: regular el uso de la inteligencia artificial.

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