Preocupación en la selección argentina: Dibu Martínez contó que se lesionó antes de la final de Europa League

El arquero argentino contó que se fracturó un dedo durante la entrada en calor, pero igual atajó en la consagración del Aston Villa

Dibu Martínez se rompió un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser protagonista en una final. El arquero argentino reveló que sufrió una fractura en uno de sus dedos durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, aunque decidió jugar y fue clave en el triunfo 3-0 del Aston Villa ante Friburgo en Estambul .

La confesión del marplatense generó preocupación en la selección argentina, ya que falta menos de un mes para el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, el próximo 16 de junio.

Antes del inicio del encuentro en el Tupras Stadium, las cámaras captaron al arquero campeón del mundo mientras integrantes del cuerpo médico le vendaban una de sus manos . En ese momento, el gesto de dolor del futbolista despertó dudas, aunque logró disputar el partido completo sin inconvenientes visibles.

Luego de la consagración europea del Aston Villa, Martínez explicó lo sucedido en una entrevista con ESPN y sorprendió con su relato: "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor . No hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo".

El arquero también describió las dificultades que atravesó durante el partido debido a la lesión: "Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar".

Antes de enfocarse en la Selección argentina, Martínez todavía deberá disputar la última fecha de la Premier League frente al Manchester City. Luego, comenzará la preparación para el Mundial 2026.

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“Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”, concluyó.

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¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL!



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Las declaraciones del Dibu generaron un fuerte revuelo entre los hinchas argentinos por la cercanía de la cita mundialista en Norteamérica.

Hasta el momento, Aston Villa no difundió un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión. Sin embargo, todo indica que la molestia no sería de consideración y no afectaría la presencia del arquero en la Copa del Mundo.

El increíble récord del Dibu Martínez en finales

Con la conquista de la Europa League, el arquero argentino mantuvo una marca impactante: ganó las siete finales que disputó a nivel profesional entre Arsenal, Aston Villa y la Selección argentina.

Además, sumó el undécimo título de su carrera, tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, la Finalissima y distintos torneos en Inglaterra.

El título europeo también representó el primer logro internacional del Aston Villa desde 1982 y el primero para Martínez desde su llegada al club en 2020.