"La casa de papel" prepara su regreso: Netflix confirmó la vuelta de "El Profesor"

Netflix lanzó un misterioso adelanto donde reaparecen los mamelucos rojos, las máscaras de Dalí y las puertas del Banco de España

"La casa de papel" regresa a Netflix con una nueva entrega

"La casa de papel" fue una de las series españolas más vistas de Netflix. Con cinco temporadas, desde 2017 hasta su final en 2021, supo conquistar los corazones de los usuarios de la plataforma. Después de casi cinco años, Netflix dio algunas pistas sobre una posible nueva temporada de la aclamada serie.

Cabe recordar que en 2023 la plataforma de la N roja había compartido el spin-off "Berlín y las joyas de Madrid" , una miniserie que contaba la historia de uno de los personajes más comentados de "La casa de papel". De hecho, se confirmó que la serie estrenará el 15 de mayo su segunda temporada, titulada "Berlín y la dama del armiño". Sin embargo, después de la última temporada de la serie sobre el robo la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de España, no se habían anunciado nuevas entregas ni se conocía el destino del resto de sus personajes.

La buena noticia es que, en las últimas horas, las redes sociales de Netflix anunciaron el regreso de otro de los personajes. “La revolución sigue. Siempre. El universo de La casa de papel continúa”, detallaron en la descripción del primer adelanto de este nuevo lanzamiento.

De qué se tratará la nueva entrega de "La Casa de Papel"

Si bien desde Netflix no dieron información sobre la fecha de estreno de la nueva entrega de la serie española, en el breve adelanto ya se pueden observar algunos detalles de la producción.

Con la histórica canción “Bella Ciao” de fondo, el avance muestra a un grupo de personas con el clásico mameluco rojo que caracterizó a los ladrones de "La casa de papel" y las icónicas máscaras de Dalí. Además, en algunas escenas también se pueden ver las imponentes puertas del Banco de España, uno de los escenarios más emblemáticos de la serie.

Entre todos ellos aparece un hombre de traje que anuncia el regreso de su personaje principal, “El Profesor”, interpretado por Álvaro Morte.