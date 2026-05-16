Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

La plataforma renovó su catálogo con estrenos de acción, suspenso y drama que ya dominan el ranking de lo más visto. De qué se tratan las novedades

Se estrenó el nuevo spin-off de Berlín, el personaje de la exitosa serie "La Casa de papel"

Netflix incorporó nuevos títulos en su catálogo que rápidamente captaron la atención de los usuarios . Con propuestas que combinan acción, thriller, policiales y dramas familiares, la plataforma de streaming logró posicionar varias producciones entre los contenidos más vistos.

Durante los fines de semana, cuando miles de usuarios aprovechan para descansar y maratonear desde el sillón, la aplicación se consolida como una de las opciones preferidas para encontrar estrenos y nuevas historias.

La llegada constante de producciones internacionales amplió todavía más la variedad de géneros disponibles. Sin embargo, frente a un catálogo cada vez más grande, elegir qué ver puede convertirse en una tarea difícil. Por eso, una lista de las producciones de distintos géneros que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena conocer.

Tres recomendaciones en Netflix

"Berlín y la dama del armiño"

Los fanáticos de “La casa de papel” ya pueden disfrutar de "Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso.

La nueva entrega traslada la historia a Sevilla y gira alrededor del robo de "La dama del armiño", una de las obras más reconocidas de Leonardo da Vinci.

En esta oportunidad, Berlín y su banda preparan un nuevo golpe tras ser contratados por un magnate. Sin embargo, el personaje principal descubre una oportunidad mucho más grande y decide avanzar con un plan paralelo que pondrá en riesgo toda la operación.

La serie mezcla acción, thriller y conflictos emocionales dentro del grupo, mientras las tensiones personales amenazan con arruinar el atraco.

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"Leyendas"

Otra de las producciones que se posicionó entre lo más visto es "Leyendas", una miniserie británica creada por Neil Forsyth e inspirada en hechos reales. La trama se desarrolla en los años 90, en pleno crecimiento del narcotráfico y de la crisis por el consumo de heroína en Reino Unido.

Frente al avance de las bandas criminales, el Servicio de Aduanas británico implementa un operativo secreto: infiltrar personas comunes dentro de organizaciones narco para intentar desmantelar las redes de contrabando.

La serie muestra cómo hombres y mujeres sin experiencia como espías deben crear nuevas identidades y convivir con delincuentes peligrosos mientras arriesgan sus vidas en operaciones encubiertas.

Con una fuerte carga de tensión y suspenso, la producción combina drama policial con historias personales atravesadas por el miedo y la presión constante.

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"Entre padre e hijo"

Entre las novedades más comentadas también aparece "Entre padre e hijo", una serie mexicana que mezcla melodrama, suspenso y relaciones prohibidas. La producción apuesta por un formato dinámico: tiene 20 episodios de apenas 10 minutos cada uno, pensados para consumir rápidamente desde el celular o en formato maratón.

La historia sigue a Bárbara, una exitosa abogada que visita la hacienda de la familia de su prometido antes de la boda. Todo cambia cuando comienza a desarrollar una peligrosa cercanía con Iker, el hijo de su futura pareja.

A partir de ese vínculo, la trama construye un triángulo amoroso marcado por secretos, obsesiones y conflictos familiares que crecen capítulo tras capítulo.

La serie explora relaciones tóxicas, traiciones y revelaciones del pasado en una historia donde cada episodio termina con un giro inesperado.