La Capital | Zoom | Netflix

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

La plataforma renovó su catálogo con estrenos de acción, suspenso y drama que ya dominan el ranking de lo más visto. De qué se tratan las novedades

16 de mayo 2026 · 07:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se estrenó el nuevo spin-off de Berlín

Se estrenó el nuevo spin-off de Berlín, el personaje de la exitosa serie "La Casa de papel"

Netflix incorporó nuevos títulos en su catálogo que rápidamente captaron la atención de los usuarios. Con propuestas que combinan acción, thriller, policiales y dramas familiares, la plataforma de streaming logró posicionar varias producciones entre los contenidos más vistos.

Durante los fines de semana, cuando miles de usuarios aprovechan para descansar y maratonear desde el sillón, la aplicación se consolida como una de las opciones preferidas para encontrar estrenos y nuevas historias.

La llegada constante de producciones internacionales amplió todavía más la variedad de géneros disponibles. Sin embargo, frente a un catálogo cada vez más grande, elegir qué ver puede convertirse en una tarea difícil. Por eso, una lista de las producciones de distintos géneros que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena conocer.

Tres recomendaciones en Netflix

"Berlín y la dama del armiño"

Los fanáticos de “La casa de papel” ya pueden disfrutar de "Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso.

La nueva entrega traslada la historia a Sevilla y gira alrededor del robo de "La dama del armiño", una de las obras más reconocidas de Leonardo da Vinci.

En esta oportunidad, Berlín y su banda preparan un nuevo golpe tras ser contratados por un magnate. Sin embargo, el personaje principal descubre una oportunidad mucho más grande y decide avanzar con un plan paralelo que pondrá en riesgo toda la operación.

La serie mezcla acción, thriller y conflictos emocionales dentro del grupo, mientras las tensiones personales amenazan con arruinar el atraco.

Embed

>> Leer más: "La casa de papel" prepara su regreso: Netflix confirmó la vuelta de El Profesor

"Leyendas"

Otra de las producciones que se posicionó entre lo más visto es "Leyendas", una miniserie británica creada por Neil Forsyth e inspirada en hechos reales. La trama se desarrolla en los años 90, en pleno crecimiento del narcotráfico y de la crisis por el consumo de heroína en Reino Unido.

Frente al avance de las bandas criminales, el Servicio de Aduanas británico implementa un operativo secreto: infiltrar personas comunes dentro de organizaciones narco para intentar desmantelar las redes de contrabando.

La serie muestra cómo hombres y mujeres sin experiencia como espías deben crear nuevas identidades y convivir con delincuentes peligrosos mientras arriesgan sus vidas en operaciones encubiertas.

Con una fuerte carga de tensión y suspenso, la producción combina drama policial con historias personales atravesadas por el miedo y la presión constante.

Embed

"Entre padre e hijo"

Entre las novedades más comentadas también aparece "Entre padre e hijo", una serie mexicana que mezcla melodrama, suspenso y relaciones prohibidas. La producción apuesta por un formato dinámico: tiene 20 episodios de apenas 10 minutos cada uno, pensados para consumir rápidamente desde el celular o en formato maratón.

La historia sigue a Bárbara, una exitosa abogada que visita la hacienda de la familia de su prometido antes de la boda. Todo cambia cuando comienza a desarrollar una peligrosa cercanía con Iker, el hijo de su futura pareja.

A partir de ese vínculo, la trama construye un triángulo amoroso marcado por secretos, obsesiones y conflictos familiares que crecen capítulo tras capítulo.

La serie explora relaciones tóxicas, traiciones y revelaciones del pasado en una historia donde cada episodio termina con un giro inesperado.

Embed

Noticias relacionadas
El vocero de Britney Spears negó que la artista haya tenido un comportamiento peligroso en un restaurante de Los Ángeles.

Acusan a Britney Spears de protagonizar una tensa escena en público: qué dijo su vocero

El actor Marcelo Mazzarello generó polémica en redes después de reclamar al PAMI por la atención de su hermana

Marcelo Mazzarello reclamó a Pami por la salud de su hermana y se armó debate en redes

Las cuatro versiones de Fito Páez que aparecen en el corto Todos los Fitos: un adelanto de su próximo disco Shine

Fito Páez presentó "Todos los Fitos", un corto con cuatro versiones de sí mismo

Con 25 años, Solca se presenta como una de las artistas con mayor crecimiento de la escena local

Solca, la artista que pisa cada vez más fuerte con su rock sin vueltas

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Lo último

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Villa Gobernador Gálvez contará con un nuevo sistema de bicicletas públicas

Villa Gobernador Gálvez contará con un nuevo sistema de bicicletas públicas

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Cristian Pretel se estrelló a la medianoche contra un camión. El segundo conductor involucrado en el siniestro vial estuvo demorado

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

Derecha módica o peronismo resignificado

Por Jorge Asís
En foco

Derecha módica o peronismo resignificado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newells y Central por los jugadores que sean citados

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newell's y Central por los jugadores que sean citados

Ovación
Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Por Juan Iturrez
Ovación

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El karate argentino tendrá nuevamente a Tomás y Daniel Rossetto en un Mundial

El karate argentino tendrá nuevamente a Tomás y Daniel Rossetto en un Mundial

Policiales
El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

La Ciudad
Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Andrea Benítez, la contadora que sobrevivió a dos disparos en 2015: Hoy soy una mujer reinventada

Andrea Benítez, la contadora que sobrevivió a dos disparos en 2015: "Hoy soy una mujer reinventada"

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué es el pez pene, el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut
Información General

Qué es el "pez pene", el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno
Ovación

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"

Caputo viajó a Washington y EEUU le pidió frenar el avance de China en Argentina
Política

Caputo viajó a Washington y EEUU le pidió frenar el avance de China en Argentina

Odontología hoy: cuando la estética se quiere imponer a la salud dental
Salud

Odontología hoy: cuando la estética se quiere imponer a la salud dental

Cartelera económica: rondas de negocios en La Fluvial
Economía

Cartelera económica: rondas de negocios en La Fluvial

Enriquecimiento ilícito: decomisaron una casa a un exjefe policial condenado
Policiales

Enriquecimiento ilícito: decomisaron una casa a un exjefe policial condenado

Terror: por primera vez proyectarán cine en el cementerio El Salvador
La Ciudad

Terror: por primera vez proyectarán cine en el cementerio El Salvador

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos

Por Claudio Berón
Policiales

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis
La Ciudad

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas
Economía

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora
Política

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora