Un crimen y la venta urgente de un auto en Facebook: el rastro que llevó a tres imputados en Bella Vista

Un joven quedó acusado de participar del homicidio de Gustavo González, baleado por la espalda en Bella Vista. Dos chicas fueron imputadas por intentar vender por Marketplace el Gol Trend que usaron los gatilleros

Un joven de 20 años fue imputado como coautor del crimen de Gustavo González, baleado por la espalda el sábado en Bella Vista . Además dos chicas de 20 y 22 años fueron acusadas de encubrimiento por intentar, una hora después del hecho, vender el vehículo en el que se movieron los gatilleros.

En una audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP) Facundo Omar Natanael B. quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley imputado como coautor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación de un arma de fuego de uso civil. Asimismo, Milagros Mónica S. y Giuliana Milagros Z. fueron imputadas como coautoras de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente. La jueza de primera instancia María de los Angeles Granato dictó para ellas la misma medida cautelar que para el joven acusado.

Gustavo Iván González, de 40 años, fue asesinado pasadas las 13 del sábado 16 de este mes en Amenábar al 3700, barrio Bella Vista. Los primeros policías que llegaron a la escena se toparon con el hombre herido de arma de fuego tendido en el ingreso a un pasillo junto a una moto que todavía estaba en marcha al lado del cuerpo.

Si bien los uniformados notaban que la víctima no presentaba signos vitales, minutos después personal del Sies constató la muerte del hombre baleado. A partir de los primeros testimonios se ubicó en el lugar un auto negro que podría ser un Volkswagen Gol Trend. También surgieron datos sobre la mecánica del crimen, con testimonios que vieron bajar del vehículo en cuestión a un hombre que le disparó a González por la espalda para luego escapar.

El análisis de imágenes captadas por cámaras de vigilancia de la zona permitió detectar el vehículo que podría haber llevado a los tiradores, cuyo trayecto fue luego reconstruido por un sistema de vigilancia que emplea inteligencia artificial y se conoce como Lince. Según ese escaneo, aseguraron el lunes desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, el auto estaba en un domicilio de Villa Gobernador Gálvez.

Además, apenas una hora después del cometido el asesinato, los investigadores detectaron un Gol Trend ofrecido a la venta por la plataforma Marketplace de Facebook. Un precio llamativamente bajo y la necesidad, esgrimida por el usuario que lo ofrecía, de venderlo rápidamente llamaron a atención de los pesquisas, que orquestaron un operativo encubierto que culminó con la detención de tres mujeres y un hombre —entre ellos los tres imputados este miércoles— en una casa de Bolívar al 1500 de la mencionada ciudad.

Compra encubierta

El operativo consistió en pactar la compra del auto y apresar a los vendedores. Además se secuestraron ocho teléfonos celulares de los que se esperaba obtener más precisiones en cuanto a quienes pudieron haber participado del asesinato de González.

En este contexto, la fiscalía le imputó este miércoles a Facundo B. haber ido a asesinar a González “en el marco de un acuerdo previo y distribución de roles”. Según la acusación, el joven de 20 años se dirigió hasta el domicilio de la víctima a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro junto con otros dos hombres que hasta el momento no fueron identificados.

Pasadas las 13 de ese sábado, al llegar al destino en Amenábar al 3700, esperaron que la víctima entrara al pasillo por donde se ingresa a su casa. González no había alcanzado a apagar su moto Honda Wave de 110 centímetros cúbicos cuando uno de los ocupantes del Gol bajó del vehículo y fue directamente a dispararle. Así, el hombre de 40 años recibió tres balazos por la espalda que le provocaron la muerte de manera inmediata en el lugar.

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En cuanto a Milagros S. y Giuliana Z. se les atribuye haber colaborado con Facundo B. para deshacerse del auto que habían empleado para llegar y posteriormente huir de la escena del crimen. Según la fiscalía, ambas jóvenes “intentaron acelerar de manera deliberada la venta” del Gol Trend, a sabiendas de que había sido utilizado para cometer un delito muy grave como un homicidio.

En ese sentido los voceros consultados indicaron que una hora después de concretado el homicidio, Milagros S. publicó en la plataforma Marketplace de Facebook la venta del vehículo y redujo el precio de venta a 6.500.000 pesos “mencionado que necesitaba venderlo ese mismo día”, indicaron desde la Fiscalía Regional 2 de Rosario.

Así, unas tres horas después del crimen de González personal policial encubierto pactó la compra de ese vehículo con el usuario que lo vendía. Los investigadores se dirigieron entonces a la casa de Simón Bolívar al 1500 de Villa Gobernador Gálvez donde Milagros y Giuliana los recibieron para mostrarles el vehículo y concretar la venta.

Así cayeron detenidas ambas jóvenes y también Facundo B., quien se encontraba en la casa. También se llevaron demorada a otra joven de 22 años —aparentemente la dueña de la cuenta de Facebook desde donde se ofreció el Gol Trend— que estaba en la misma vivienda, pero no resultó imputada.