La Capital | Policiales | crimen

Un crimen y la venta urgente de un auto en Facebook: el rastro que llevó a tres imputados en Bella Vista

Un joven quedó acusado de participar del homicidio de Gustavo González, baleado por la espalda en Bella Vista. Dos chicas fueron imputadas por intentar vender por Marketplace el Gol Trend que usaron los gatilleros

20 de mayo 2026 · 17:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los sospechosos del crimen de Gustavo González en Bella Vista fueron apresados horas después en una casa de Villa Gobernador Gálvez

Los sospechosos del crimen de Gustavo González en Bella Vista fueron apresados horas después en una casa de Villa Gobernador Gálvez

Un joven de 20 años fue imputado como coautor del crimen de Gustavo González, baleado por la espalda el sábado en Bella Vista. Además dos chicas de 20 y 22 años fueron acusadas de encubrimiento por intentar, una hora después del hecho, vender el vehículo en el que se movieron los gatilleros.

En una audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP) Facundo Omar Natanael B. quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley imputado como coautor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación de un arma de fuego de uso civil. Asimismo, Milagros Mónica S. y Giuliana Milagros Z. fueron imputadas como coautoras de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente. La jueza de primera instancia María de los Angeles Granato dictó para ellas la misma medida cautelar que para el joven acusado.

Homicidio en Bella Vista

Gustavo Iván González, de 40 años, fue asesinado pasadas las 13 del sábado 16 de este mes en Amenábar al 3700, barrio Bella Vista. Los primeros policías que llegaron a la escena se toparon con el hombre herido de arma de fuego tendido en el ingreso a un pasillo junto a una moto que todavía estaba en marcha al lado del cuerpo.

>>Leer más: Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Si bien los uniformados notaban que la víctima no presentaba signos vitales, minutos después personal del Sies constató la muerte del hombre baleado. A partir de los primeros testimonios se ubicó en el lugar un auto negro que podría ser un Volkswagen Gol Trend. También surgieron datos sobre la mecánica del crimen, con testimonios que vieron bajar del vehículo en cuestión a un hombre que le disparó a González por la espalda para luego escapar.

El análisis de imágenes captadas por cámaras de vigilancia de la zona permitió detectar el vehículo que podría haber llevado a los tiradores, cuyo trayecto fue luego reconstruido por un sistema de vigilancia que emplea inteligencia artificial y se conoce como Lince. Según ese escaneo, aseguraron el lunes desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, el auto estaba en un domicilio de Villa Gobernador Gálvez.

Además, apenas una hora después del cometido el asesinato, los investigadores detectaron un Gol Trend ofrecido a la venta por la plataforma Marketplace de Facebook. Un precio llamativamente bajo y la necesidad, esgrimida por el usuario que lo ofrecía, de venderlo rápidamente llamaron a atención de los pesquisas, que orquestaron un operativo encubierto que culminó con la detención de tres mujeres y un hombre —entre ellos los tres imputados este miércoles— en una casa de Bolívar al 1500 de la mencionada ciudad.

Compra encubierta

El operativo consistió en pactar la compra del auto y apresar a los vendedores. Además se secuestraron ocho teléfonos celulares de los que se esperaba obtener más precisiones en cuanto a quienes pudieron haber participado del asesinato de González.

En este contexto, la fiscalía le imputó este miércoles a Facundo B. haber ido a asesinar a González “en el marco de un acuerdo previo y distribución de roles”. Según la acusación, el joven de 20 años se dirigió hasta el domicilio de la víctima a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro junto con otros dos hombres que hasta el momento no fueron identificados.

Pasadas las 13 de ese sábado, al llegar al destino en Amenábar al 3700, esperaron que la víctima entrara al pasillo por donde se ingresa a su casa. González no había alcanzado a apagar su moto Honda Wave de 110 centímetros cúbicos cuando uno de los ocupantes del Gol bajó del vehículo y fue directamente a dispararle. Así, el hombre de 40 años recibió tres balazos por la espalda que le provocaron la muerte de manera inmediata en el lugar.

>>Leer más: Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

En cuanto a Milagros S. y Giuliana Z. se les atribuye haber colaborado con Facundo B. para deshacerse del auto que habían empleado para llegar y posteriormente huir de la escena del crimen. Según la fiscalía, ambas jóvenes “intentaron acelerar de manera deliberada la venta” del Gol Trend, a sabiendas de que había sido utilizado para cometer un delito muy grave como un homicidio.

En ese sentido los voceros consultados indicaron que una hora después de concretado el homicidio, Milagros S. publicó en la plataforma Marketplace de Facebook la venta del vehículo y redujo el precio de venta a 6.500.000 pesos “mencionado que necesitaba venderlo ese mismo día”, indicaron desde la Fiscalía Regional 2 de Rosario.

Así, unas tres horas después del crimen de González personal policial encubierto pactó la compra de ese vehículo con el usuario que lo vendía. Los investigadores se dirigieron entonces a la casa de Simón Bolívar al 1500 de Villa Gobernador Gálvez donde Milagros y Giuliana los recibieron para mostrarles el vehículo y concretar la venta.

Así cayeron detenidas ambas jóvenes y también Facundo B., quien se encontraba en la casa. También se llevaron demorada a otra joven de 22 años —aparentemente la dueña de la cuenta de Facebook desde donde se ofreció el Gol Trend— que estaba en la misma vivienda, pero no resultó imputada.

Noticias relacionadas
El juicio por el crimen de Juan Ojeda en Puerto San Martín se realizó en los tribunales de San Lorenzo

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

El sistema Lince detectó en 31 cámaras el recorrido de un auto sindicado como sospechoso por los investigadores del homicidio de Gustavo González.

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas.

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a un playero y a dos taxistas en Rosario

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas.

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Ver comentarios

Las más leídas

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Lo último

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Tiro por elevación para Adorni: Bullrich presentó su declaración jurada anticipada

Tiro por elevación para Adorni: Bullrich presentó su declaración jurada anticipada

Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Los amigos de Serena Andreatta, de 26 años, lanzaron una campaña para que la familia pueda costear los gastos funerarios
Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina
Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

Central definirá el primer puesto con Independiente del Valle, que goleó a Libertad

El uno x uno de Central: Julián Fernández, el de la zurda suelta, en una gran victoria canalla

El uno x uno de Central: Julián Fernández, el de la zurda suelta, en una gran victoria canalla

Ovación
Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newells dejó ir al campeón de la Premier

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newells dejó ir al campeón de la Premier

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: Seguramente no va a ser la última

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Policiales
Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

La Ciudad
Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio
POLICIALES

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea
POLICIALES

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario
Policiales

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior
Ovación

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque
La Ciudad

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC
Economía

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC

Villarruel contra Adorni en Rosario: Todos esperamos la declaración jurada
Polìtica

Villarruel contra Adorni en Rosario: "Todos esperamos la declaración jurada"

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo
Política

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora
Política

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario
La Ciudad

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación
Información General

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir
Información General

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
Ovación

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
La Región

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta

Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

"Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el asesino del playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
Policiales

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
La Ciudad

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle