Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada de las bajas temperaturas, Litoral Gas, Bomberos Voluntarios y el municipio recordaron las principales medidas de prevención para evitar intoxicaciones y utilizar con seguridad los artefactos de calefacción en los hogares

Con la llegada del frío Litoral Gas junto a Bomberos Voluntarios de Rosario y la secretaría de Protección Civil de la Municipalidad de Rosario recordó a la comunidad la importancia de tomar medidas para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono , un gas tóxico que puede causar síntomas como mareos, náuseas, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Las instituciones se reunieron este miércoles en el cuartel de bomberos de Rioja 2860.

El monóxido se genera por la combustión incompleta de combustibles , como gas, leña o carbón, especialmente cuando los artefactos están en mal estado o mal instalados, o cuando falta ventilación. Por eso, es clave no obstruir rejillas, evitar calefaccionar con hornallas u hornos de cocina y realizar revisiones periódicas con un gasista matriculado.

Es fundamental verificar que la llama sea azul tanto de la cocina, del horno, las estufas y calefones o termotanques, que las ventilaciones estén despejadas y que los artefactos colocados en los dormitorios sean de tiro balanceado.

Ante síntomas compatibles con intoxicación, es clave ventilar el ambiente, salir al aire libre y buscar atención médica urgente.

Diferencias entre gas natural y monóxido de carbono

Litoral Gas remarcó que el gas natural no es tóxico, pero en ambientes cerrados puede desplazar el oxígeno y provocar asfixia, además de ser inflamable, por lo que es fundamental mantener una adecuada ventilación.

f932cb56-580a-48e4-a2f5-865d27770152

En su origen no tiene olor y se odoriza para que pueda percibirse y advertir fugas. En caso de una emergencia, olor a gas o inconvenientes en el suministro, hay que comunicarse de inmediato al número gratuito 0800-777-5427 (LGAS), de atención las 24 horas los 365 días del año.

En cambio, el monóxido de carbono sí es tóxico. Se produce por la mala combustión de un artefacto (no necesariamente a gas natural) y puede causar síntomas graves e incluso la muerte. Se lo denomina “el enemigo silencioso” porque no tiene olor ni color. Los accidentes por inhalación de monóxido de carbono se pueden evitar.

“Consideramos a la seguridad un valor primordial. Trabajamos de manera coordinada en la prevención y en la atención de emergencias para resguardar la integridad de las personas”, señalaron desde las instituciones.